الإعلامية المغربية الأمريكية فتيحة مرشيد ضيفة جريدتي بريس

حوار زهرة منون ناصر

مكتب طورونطو-كندا

الحريات ليست مطلقة

الأستاذة فتيحة مرشيد صحفية مغربية مقيمة بأمريكا منذ سنوات، تمارس الكتابة في الميدان الإعلامي بعشق وبمسؤولية ، اشتغلنا معا لسنوات طويلة قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تستقر مع عائلتها.

الإعلامية المغربية لها تجربة واسعة في المجال الصحفي بالمغرب لسنوات عدة، وتابعت مشوارها المهني في بلاد الغربة، ثم انخرطت في العمل الجمعوي وسط الجاليات العربية منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، وتعتبر عضوا نشيطا على مستويات كثيرة، ارتأينا أن نحاورها ونتجاذب أطراف الحديث عن مجالات متنوعة نترك للقراء فرصة اكتشافها من خلال الحوار التالي:

كصحفية متمرسة في مجال الإعلام المكتوب لسنوات طويلة ، ما رأيك في التطور الذي آلت إليه السلطة الرابعة اليوم؟

أصبح الإعلام الإلكتروني والتكنولوجي يقتحم حياتنا اليومية وأصبحت الصحافة التقليدية آيلة للزوال، ففي السابق كنا نخرج للبحث عن الخبر وكنا نتقصى المعلومات ونقوم بأبحاث وقراءات قبل تحرير المقالات، بينما اليوم وفي زمن التكنولوجيا الحديثة أصبحت لدينا كثافة في المعلومات والأخبار وتنوع المصادر. لقد وجدت هذه التكنولوجيا إقبالا كبيرا من قبل القراء والمشجعين للبوابات الإلكترونية وصرنا نرى صحفيين وإعلاميين كبار منخرطين في هذا المسار، أنشؤوا مواقع خاصة بهم ولهم عدد كبير من المتتبعين.

هل تؤمنين بوجود حرية الرأي والتعبير؟

مع التطور العلمي الإلكتروني وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك، تويتر وانستغرام وغير ذلك، لجأ بعض الناس للتعبير عن آراءهم ومشاركتها مع الناس في وقت وجيز جدا.

الحريات موجودة لكنها ليست مطلقة، فالمادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على التمتع بحرية الرأي والتعبير ولكن أخضعتها لبعض القيود واحترام حقوق الآخرين دون تشهير، قذف ، عنف أو تمييز عنصري وهذا ما يتجاهله البعض. خلاصة القول: ليست هناك حرية مطلقة.

صورة في احدى الملتقيات الصحفية: في الصور من اليمين ذ فتيحة مرشيد مع ذ. نزهة ياسين

كصحفية مغربية مقيمة بأمريكا، هل ترين أن الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي في الولايات المتحدة يخدم مصالح المواطن ؟

الإعلام الأمريكي يعد أكبر إعلام في العالم فهو يملك الكثير من المحطات التلفزيونية، الإذاعية، ووكالات الأخبار والمجلات والصحف بكل تخصصاتها، إنه إعلام يخدم المصالح السياسية و الاقتصادية للبلد قبل كل شيء، إنه إعلام متحيز وله فعاليات كبيرة في صناعة القرارات الهامة وتوجيه الرأي العام.

ماذا يمكنك القول عن تجربتك الإعلامية بالمغرب والحالية بأمريكا؟

التجربة المغربية تظل راسخة في العقل فرغم ان الإمكانيات كانت منعدمة كنا كصحفيين نجتهد في البحث عن الأخبار كنا نعمل في جو تسوده المحبة والاحترام، كنا نعمل كيد واحدة نساعد بعضنا البعض ومازالت هذه الصداقة قائمة لحد الآن بين الصحفيين والزملاء رغم المسافات، للأسف غيب الموت عنا بعض الزملاء الذين اشتقنا لهم.

أما عن التجربة الأمريكية فليس هناك اختلاف باستثناء أن المجال الإعلامي عرف تطورا كبيرافي الوقت الراهن،و نحن نوازي هذا التطور، لكن الفرق يبقى في المكان والزمان، و يظل الحنين والشوق للماضي الجميل.

لازال التمييز العنصري متواجد بأميركا

قضية جورج فلويد التي هزت العالم العام الماضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وانتهت محاكمته قبل أسابيع بحكم اثنين وعشرين سنة ونصف. هل تعتقدين ان الحكم كان عادلا؟ كيف تقيمين تناول الإعلام على العموم لهذه القضايا الحساسة كالعنصرية و توالي الأحداث جراء الأسلحة المتاحة للمواطنين بكل حرية ؟

يبقى الحكم على الشرطي ايريك شوفين بالسجن لهذه المدة أمرا ينقسم بين مؤيدين ومعارضين ولكل واحد وجهة نظر خاصة. فالرئيس جو بايدن يرى أن الحكم عادلا بينما أسرة جورج فلويد ترى أن الحكم تاريخيا.

رغم أن قانون الحقوق المدنية لعام الف وتسعمائة واربع وعشرين يلغي التمييزالعنصري فما زلنا نعيش ونعاين أحداث التمييز ضد السود والأقليات العرقية ويذهب ضحيتها العديد من الأبرياء مما يؤجج المظاهرات وأعمال العنف والشغب في بعض الولايات كما حصل السنة الماضية في مايو ألفان وعشرون (الاسلاموفوبيا) في أمريكا: نجد مجموعات عندها كره وعداء شديد للمسلمين جراء ما تبثه وسائل الإعلام من أخبارغير حضارية عن الإسلام والمسلمين وزرع الكراهية والحقد.

* ذ. فتيحة مرشيد : ولجت العمل الجمعوي لسنوات وتتبعنا كل أنشطتك عبر صفحتك بالفضاء الأزرق، حدثينا عن هذه التجربة:

* تعرفت على عائلات عربية بالولايات الاميركية، رأيت وعاينت مشاكلهم ومعاناتهم، وهذا ما جعلني أدخل العمل الجمعوي لمساعدة المحتاجين والعمل ضمن جمعية خيرية لمد يد المساعدة لما يحتاجون إليه كالترجمة لدى السلطات المحلية والإدارات ومساعدتهم في البحث عن عمل وما إلى ذلك. فالعمل الجمعوي يتطلب مجهودات مضاعفة كتوجيه الجاليات والوافدين الجدد إلى الجهات المعنية، والمساعدة المرجوة كالبحث عن سكن أو مدارس لأبنائهم ،ونمدهم بمعرفة حقوقهم وواجباتهم في بلد جديد المعالم على كل الواجهات و مساعدتهم على التأقلم مع الوضع الجديد حتى تكون هناك سلاسة في الاندماج في المجتمع. فالعمل الجمعوي بالنسبة لي مستمر طوال الوقت ، ونحن مجبرون على الرد على كل الإتصالات في كل الأوقات لأننا لا نعرف من يحتاج إلى مساعدة عاجلة.

* أريد ان أشير هنا إلى الدور الكبير الذي لعبه المسؤولون في (مسجد عائشة)بمنطقة اورلاندو وهو مسجد مفتوح الأبواب في كل الأوقات يحتوي على مركز إسلامي يشرف عليه أطر أكفاء يعملون كل ما في وسعهم وخصوصا خلال هذه الفترة التي ضربت فيها جائحة كورونا المنطقة ، فمدت العديد من العائلات بأضحيات العيد وكل المساعدات التي تحتاجها العائلات التي تضررت إثرهذا الوباء، وكانت العطاءات مادية ومعنوية استفاد منها الكثير بشكل جيد ومنضم.

الى جانب هذا العمل الجمعوي المحلي، أعمل أيضا بجمعية غرب إفريقيا وكل المساعدات تتوجه لدولة مالي خاصة القرى حيث الفقر والمجاعة لهذا تبعث الجمعية كل سنة حاوية من الأكل والملابس وتوزع على سكان المنطقة ..كذلك قمنا ببناء مسجد وبئر لانهم كانوا في أمس الحاجة له خاصة ان المسجد القديم كان مبنيا بالطين وأصبح المسجد الجديد اليوم ملجئ للسكان من العواصف الرملية. ..

* بالإضافة الى ذلك، أسسنا جمعية خاصة لمساعدة غرب إفريقيا، واخترنا دولة مالي التي زرتها ووقفت على الوضع الصحي والبيئي للمواطنين للمسلمين بالخصوص هناك، واستطعنا بناء مسجد وبئرا يمكن المواطنين الانتفاع بالماء الصالح للشرب.

* كتاباتك تمتد الى الإبداع الشعري، هل هناك مشروع ديوان قريب؟

* الكتابة الشعرية هي هواية وأحب أن أكتب بين الفينة والأخرى. ديواني الشعري البكر قيد التحضير وسأطلعك عنه متى تم بإذن الله. أشكركم على هذه الجلسة الممتعة.

صورة ذ .فتيحة مرشيد مع مجموعة من الصحفيين من الزمن الجميل:ذ. صلاح الأحمر وذ. نزهة ياسين حرمه ، وذ. محمد بوفتاس، و ذ. محمد بوحمام من مجموعة رسالة الامة في جلسة عائلية قبل زمن كورونا

Par : Zahra