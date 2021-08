Conduire, voyager, divorcer : le désir d’émancipation des femmes du Golfe

De l’Arabie Saoudite en passant par le Koweït, des voix militantes parviennent à se faire entendre pour les droits des femmes, lentement mais sûrement. Dans des régimes aussi verrouillés, quelles sont les revendications et comment peuvent-elles être portées par les militantes ?

La libération, le mois dernier, de la militante saoudienne Loujain Al-Athloul, a été accueillie avec soulagement dans le monde entier. La jeune femme, arrêtée alors qu’elle traversait la frontière au volant d’une voiture en 2018, était devenue le symbole d’une nouvelle génération de féministes dans les monarchies du Golfe. Ces militantes ont paradoxalement fait l’objet d’une campagne d’arrestations massives au moment même où le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane, leur accordait le droit de conduire.

Cette situation illustre bien la difficulté de lutter pour les droits des femmes dans un pays où le pouvoir n’envisage la réforme que par le haut. Alors que des droits substantiels ont été accordés aux Saoudiennes en 2018-2019, et que des femmes de la famille royale sont régulièrement nommées à des postes prestigieux, l’activisme reste extrêmement contrôlé. Une situation comparable à celle des Emirats arabes unis, où la question est revenue sur le devant de la scène à la suite de l’appel à l’aide de la princesse Latifa, fille de l’émir de Dubaï, qui affirme être retenue en otage.

Comment les femmes engagées pour l’égalité des droits parviennent-elles à se faire entendre dans des régimes aussi verrouillés que l’Arabie Saoudite ou les Emirats arabes unis ?

Face à l’immensité des droits à conquérir, quelles sont leurs revendications principales ? Quelles sont les conditions de leur émancipation ?Dans quelle mesure ces revendications circulent-elles d’un pays du Golfe à l’autre, et quels sont les plus ouverts à ce sujet ?

Nos invités sont Amélie Le Renard, chercheuse au CNRS et Fatiha Dazi-Héni, chercheuse à l’IRSE

Un certain nombre d’intellectuels peuvent dire que cette liberté de mouvement est une chose cosmétique. Or ce n’est pas superflu de s’organiser, d’amener ses enfants à l’école, de pouvoir se déplacer. C’est vécu comme quelque chose d’important qui a bouleversé leur vie et je peux le comprendre. Bien évidemment, le contrôle familial et social reste extrêmement fort, maintenant la bataille est menée sur l’abolition du tutorat. Fatiha Dazi-Héni