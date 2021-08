Communiqué : le gouvernement du Canada investit 100 millions de dollars pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants

Le 12 août 2021 – Ottawa – Les services d’établissement sont essentiels à la réussite d’un nouvel arrivant au Canada. Ils aident les nouveaux Canadiens à trouver un emploi, à apprendre le français ou l’anglais, à trouver un logement et, plus généralement, à réussir dans ce pays. Dans le contexte de la pandémie qui complique le processus déjà difficile de commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays, les services d’établissement n’ont jamais été aussi essentiels.

Pour faire en sorte que tous les nouveaux arrivants aient accès au soutien dont ils ont besoin, l’honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd’hui un investissement de 100 millions de dollars pour les 3 prochaines années afin d’améliorer la façon dont les nouveaux arrivants accèdent aux services d’établissement par l’entremise du processus d’amélioration de la prestation des services (APS).

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a lancé le processus de financement de l’APS 2020 au cours de l’exercice financier de 2020 à 2021. À la suite de ce processus, 78 projets ont été sélectionnés. Ces projets visent à trouver des moyens de mieux intégrer les nouveaux arrivants à leurs nouvelles collectivités et à soutenir le secteur de l’établissement alors qu’il se remet de la pandémie. Par exemple :

· Le projet Artificial Intelligence : A Rapid Response Leveraging Newcomers’ Pathway to Settlement(Intelligence artificielle : une réponse rapide tirant parti du parcours des nouveaux arrivants vers l’établissement) de l’Université de Windsor cherchera à établir si l’intelligence artificielle peut être utilisée pour mettre en place une stratégie d’établissement efficace pour les nouveaux arrivants.

· Le projet Connecting Canada : Employer Engagement Driving Settlement in Smaller Communities(Relier le Canada : La participation des employeurs à l’établissement dans les petites collectivités) des Accessible Community Counselling and Employment Services cherchera à établir si le jumelage des nouveaux arrivants à des employeurs dans des collectivités urbaines et rurales plus petites avant leur arrivée fera en sorte que davantage de nouveaux arrivants choisissent de s’installer ici.

· Le projet An Anti-Oppression Framework to Combat Systemic Racism in Immigrant Services (Un cadre de lutte contre l’oppression pour s’attaquer au racisme systémique dans les services aux immigrants) de S.U.C.C.E.S.S. explorera les approches de prestation de services conçues selon un cadre de lutte contre l’oppression.

Tout au long de la pandémie, de nombreux services d’établissement ont fait la transition vers un mode de prestation en ligne. Le financement pour l’APS aidera IRCC à déterminer les types de services dont les nouveaux arrivants ont besoin, tout en tenant compte du recours accru à la prestation de services en ligne.

« Les services d’établissement représentent jouent un rôle fondamental au sein du système d’immigration du Canada. De l’emploi au logement, en passant par la formation linguistique, ils préparent les nouveaux arrivants à la réussite. Au cours de cette dernière année et demi difficile, je crois que l’on peut dire avec certitude que tout le monde a eu besoin d’une forme ou une autre de soutien. Et il est difficile de concevoir les obstacles supplémentaires que cette pandémie a présentés pour les nouveaux arrivants qui tentent de commencer leur vie au Canada. Ces nouveaux projets d’APS nous aideront à améliorer les services d’établissement afin que chaque nouvel arrivant puisse atteindre son plein potentiel ici. »

– L’honorable Marco E. L. Mendicino, C. P., député, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

· Depuis 2017, les projets d’APS se sont concentrés sur la mise au point d’approches novatrices pour mieux soutenir l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants.

· Le financement débutera à l’automne 2021 et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2024.

· Un processus de déclaration d’intérêt d’APS est organisé tous les 3 ans pour attirer et considérer de nouveaux domaines d’études, avec des projets financés jusqu’à 3 ans. Ce cycle de financement de 3 ans est sujet à changement en fonction des connaissances acquises grâce au processus d’APS.

