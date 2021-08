Intelligence artificielle et «machine learning» : comment l’armée américaine espère prédire l’avenir

Robotic hand, accessing on laptop, the virtual world of information. Concept of artificial intelligence and replacement of humans by machines.

Dans le cadre d’un programme baptisé GIDE, l’armée américaine cherche à prédire des événements plusieurs jours à l’avance à l’aide de l’intelligence artificielle et du « machine learning ».

Prédire l’avenir pour anticiper d’éventuels événements ou mouvements de « forces ennemies » : longtemps cantonnée au domaine de la science-fiction, la capacité de se projeter dans le futur est actuellement développée par l’armée américaine via le programme expérimental GIDE (Global Information Dominance Experiments).

Le 28 juillet, le Pentagone a donné plus de précisions sur ce projet, dans le cadre d’une conférence de presse. Le général Glen D. VanHerck, à la tête du North American Aerospace Defense Command (Norad) et de l’U.S. Northern Command, a indiqué que ce programme mobilise à la fois l’intelligence artificielle, le « machine learning » mais également des données stockées dans le cloud.

L’objectif ? Avoir un coup d’avance dans la prise de décisions face à des menaces ennemies. « Et je ne parle pas de minutes et d’heures, je parle de jours », a précisé le général Glen D. VanHerck.

Détecter des menaces ennemies

L’IA pourrait par exemple observer le nombre de voitures sur un parking lié à une force ennemie pour y détecter une concentration inhabituelle ou encore repérer si un sous-marin s’apprête à partir. Le « machine learning » et l’intelligence artificielle seraient alors en mesure de détecter ces changements puis de déclencher une alerte.

Ce programme « incarne un changement fondamental dans la façon dont nous utilisons les informations et les données » pour faciliter la prise de décisions des dirigeants militaires, mais également civils, a souligné Glen D. VanHerck.

Comment l’intelligence artificielle va-t-elle récupérer ces informations ? Le chef du Norad a confié que les données existent déjà et que l’armée américaine ne va pas créer de nouveaux moyens pour les collecter.

« Ces informations sont récupérées à partir des satellites existants »

« Ces informations sont récupérées à partir des satellites existants, des radars existants » ou encore via des moyens numériques. « Ce que nous faisons, c’est rendre ces données disponibles et les partager dans un cloud où le « machine learning » et l’intelligence artificielle les examinent. »

Et selon Glen D. VanHerck, le gain de temps est exceptionnel : « Là où, par le passé, nous n’aurions peut-être pas pu repérer une image satellite de GEOINT (renseignement géospatial) avec un analyste, nous le faisons maintenant en quelques minutes ou presque en temps réel. »

Cette capacité à se projeter permet également de changer d’approche stratégique. Plutôt que de réagir face à une menace, cela permet de « créer de la dissuasion », et donc de la stabilité, en ayant connaissance des agissements futurs d’un ennemi.

Le général a tenu cependant à rassurer en précisant qu’aucune machine ne prendra une décision avec ces données, et qu’elles étaient seulement là pour fournir des « options » dans les choix. Les « partenaires internationaux » des États-Unis sont aussi intégrés dans le programme GIDE.