Mohammedia/élections : une fuite de données personnelles circule sur les réseaux

Au Maroc, la protection des données à caractère personnel sur Internet passe avant toute chose et est une priorité absolue quelles qu’en soient les circonstances dans l’espace et le temps. La Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est définie ainsi au tout début de ses 29 pages, dans son Article premier : L’informatique est au service du citoyen et évolue dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte à̀ l’identité, aux droits et aux libertés collectives ou individuelles de l’Homme. Elle ne doit pas constituer un moyen de divulguer des secrets de la vie privée des citoyens.

Malheureusement, les nouvelles technologies ne sont pas une science parfaite et celles, servant à moderniser les élections, encore moins et font craindre des erreurs ou des manipulations de données. En cette période de campagne électorale dans le Royaume, une liste (PDF) de 2185 pages d’électeurs du premier arrondissement, de la ville de Mohammedia qui en compte sept, numérotée par bureau de vote (206) avec, noms, prénoms, dates de naissance, adresses des électeurs, n° du bureau de vote, circulerait avec véhémence on va dire, sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce à dire ? Cette liste en date du 04/08/2021 qui aurait tout de l’officiel et a sans doute fuité. La question maintenant est de savoir, quel est l’objectif de cette diffusion et surtout qu’en est-il de la protection des données à caractère personnel de ces citoyens « fédalis » qui n’ont eu d’autre tort que de s’engager patriotiquement pour leur devoir civique en s’inscrivant sur la liste électorale ?

Source : Hespress