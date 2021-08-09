سيدة النساء زهرة البيضاء: تورونتو يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢٠

كليوباترا
بلقيس
عبلة
ليلى
الخنساء
شهرزاد
حريم السلطان
في جسد امراة واحدة
شجرة أرز لا تنحني
شامخة كالجبال
منيرة كالشمس
مرمرية الجسد
صدرها ليمون يزهر
بعطر الياسمين
مع كل نفس
دع النسيم الوسيم
يعانق جيد
سيدة النساء
أتركها تلتحف
زرقة السماء
وتفترش
خضرة الربيع
علقت
أيها السلطان
بحبال
الشعر الليلكي
المسدل
ظفيرة خير
وسنابل
بيدر
على الشفاه
شهد
المحراب
في
حرم
الوجود
وجودًا
وجودًا
تعانق فيك
ثراء
الفؤاد
ونبض
الحياة
حلوة
اللفتات
مقمرة
الهمسات
تغفو
بين قصائدك
وتولد مع
فجر كل يوم
في بؤبؤ
عينيك
في المرآة
تنظر إليك
تبتسم
تختفي
تطل
من جديد
تهمس لك
بقصيدة
الصباح
إفطار
بطعم
تفاح الجنة
غذاء
بنبع سلسبيل
عشاء
بزغرودة عرس
ترعد
تزبد
تغلي
تثور
تندب حظك
تتسلل من بين أناملك
كخيوط
لزجة
وتتكون
باقة
زمرد
والماس
تحوم
حول رموشك
يا سلطان
كل السلاطين
تزيل تاج البهاء
تتوجها امبراطورة
الحياة
وتقول
أنا
من لبهائك
أنحني
ولعشقك
أستسلم
وأبيع مملكتي
من أجل
قصيدة
تحييك
يا سيدة النساء
ترقص
مع الفراشات
هديل اليمام
موسيقى
و تغريد الكاردينال
معزوفة
للمساء
بين يديك
يا سلطان السلاطين
سيدة النساء
بهية
كالحلم
حلم
كالحب
حب
كالقرحة
فرحة
كالجمال
جمال
كالخلود
وخلود
كالبهاء
ها طفلة
الليلة تغفو
قبلة المساء
فوق الجبين اللجين
وقبلة
الحب
لمحراب
الرب
ركن تغفو
فيه
سيدة النساء
في غفلة
من السلطان
زهرة البيضاء: تورونتو يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢٠