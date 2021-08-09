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سيدة النساء زهرة البيضاء: تورونتو يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢٠

9 août 2021
Maghreb Observateur
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Beautiful and athletic girl with colorful balloons jumping on the beach

كليوباترا

بلقيس

عبلة

ليلى 

الخنساء

شهرزاد

حريم السلطان

في جسد امراة واحدة

شجرة أرز لا تنحني

شامخة كالجبال

منيرة كالشمس

مرمرية الجسد

صدرها ليمون يزهر

بعطر الياسمين

مع كل نفس

دع النسيم الوسيم

يعانق جيد

سيدة النساء

أتركها تلتحف

زرقة السماء

وتفترش

 خضرة الربيع 

علقت

 أيها السلطان

بحبال

الشعر الليلكي

المسدل

ظفيرة خير

وسنابل

بيدر

على الشفاه

شهد

المحراب

في

حرم

الوجود

وجودًا

وجودًا

تعانق فيك

ثراء

الفؤاد

ونبض

الحياة

حلوة

اللفتات

مقمرة

الهمسات

تغفو

بين قصائدك

وتولد مع

 فجر كل يوم

في بؤبؤ

عينيك

في المرآة

تنظر إليك

تبتسم

تختفي

تطل

من جديد

تهمس لك

بقصيدة

الصباح

إفطار

بطعم

تفاح الجنة

غذاء

بنبع سلسبيل

عشاء

بزغرودة  عرس

ترعد

تزبد

تغلي

تثور

تندب حظك

تتسلل من بين أناملك

كخيوط

لزجة

وتتكون

باقة

زمرد

والماس

تحوم

حول رموشك

 يا سلطان

كل السلاطين

تزيل تاج البهاء

تتوجها امبراطورة

الحياة

وتقول

أنا

من لبهائك

أنحني

ولعشقك

أستسلم

وأبيع مملكتي

من أجل

قصيدة

تحييك

يا سيدة النساء

ترقص

مع الفراشات

هديل اليمام

موسيقى

و تغريد الكاردينال

معزوفة

للمساء

بين يديك

يا سلطان السلاطين

سيدة النساء

بهية

كالحلم

حلم

كالحب

حب

كالقرحة

فرحة

كالجمال

جمال

كالخلود

وخلود

كالبهاء

ها طفلة

الليلة تغفو

قبلة المساء

فوق الجبين اللجين

وقبلة

الحب

لمحراب

الرب

ركن تغفو

فيه

سيدة النساء

في غفلة

من السلطان

زهرة البيضاء: تورونتو يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢٠

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