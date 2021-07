Association des ingénieurs RNIstes

Le Corps des ingénieurs RNIstes est une organisation socioprofessionnelle parallèle du parti du RNI. Sa mise en place vient dans le contexte de la dynamique engagée par le parti visant à consolider sa présence auprès des différentes catégories socioprofessionnelles.

Le Corps des Ingénieurs du parti du RNI vise à diffuser les principes et les idées du parti et à attirer de nouveaux cadres et les sensibiliser à la politique. Sa mission principale est d’être une force de propositions pour le parti, de fournir le conseil, l’assistance et l’expertise nécessaires sur les dossiers ou affaires à caractère national ou international.

Les organes du Corps des Ingénieurs du parti du RNI se composent de l’assemblée générale, du Bureau national et de structures régionales. L’assemblée générale est la plus haute instance décisionnelle du Corps, elle est composée des membres du bureau national et des membres des sections régionales du corps et de tous les ingénieurs RNIstes membres. Le Bureau national veille à la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale et veille aussi au bon fonctionnement de l’organisation. Il suit aussi les travaux et les activités des différentes structures de ce dernier.

Des sections régionales du Corps des Ingénieurs RNIstes sont créées au niveau des douze régions du Maroc. La structure régionale œuvre en harmonie avec les orientations du Bureau national et s’engage à rendre compte de toutes les activités programmées et réalisées.

OBJECTIFS

– Diffuser les principes, les idées et les programmes du parti, et attirer de nouvelles énergies et les intégrer dans la vie politique ;

– Contribuer à l’enrichissement et à l’amélioration des programmes du parti ;

– Mener des études et recherches dans les domaines scientifiques et techniques afin de contribuer au développement du pays, en particulier le développement durable ;

– Fournir au parti une expertise sur des questions urgentes et des dossiers nationaux ou internationaux importants ;

– Contribuer à la défense des intérêts de tous les ingénieurs marocains et des membres du corps et viser l’amélioration de la profession ;

– Diffuser une culture de responsabilité, d’engagement et d’autoévaluation dans divers domaines, conformément aux principes du parti ;

– Diffuser les valeurs de la citoyenneté pour assurer le renforcement de la social-démocratie ;

– Renforcer les liens entre tous les ingénieurs du corps en organisant des réunions, des forums culturels et scientifiques ;

– Organiser des activités culturelles et sociales au profit des membres du corps ;

– Lier des relations de coopération et de partenariat avec des organisations similaires aux niveaux national et international ;