Aziz Akhannouch veut briguer la mairie d’Agadir

Le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI) Aziz Akhannouch, a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections communales à Agadir.

« J’ai suivi des discussions sur les réseaux sociaux annonçant que la ville d’Agadir aurait connu un déclin et qu’elle aurait besoin de ses hommes. Nous sommes toujours en consultation. Nous analysons les remontées du terrain avant de prendre une décision au sujet de ma candidature soit dans cette ville ou dans une autre circonscription », avait-il déclaré en mai lors d’une interview.

Le ministre de l’Agriculture a fait son choix selon ses propos dans l’émission « Débat avec la presse » sur 2M. Ainsi, il prévoit d’être tête de liste du parti de la colombe aux élections législatives à Tiznit et une candidature aux élections communales dans la capitale du Souss.

Le patron du RNI a profité de son intervention pour donner plus de détails sur les raisons de ce choix. Selon lui, « un siège au parlement ne lui permettrait pas de défendre les intérêts des citoyens s’il lui arrivait d’assumer une responsabilité ministérielle alors qu’un tel cumul de mandat reste possible en cas d’une responsabilité locale à Agadir ».

Pour rappel, le ministre avait choisi, récemment, la ville d'Agadir pour lancer le programme électoral du RNI qui est le fruit, dit–il, de la tournée des « 100 jours 100 villes », entamée depuis quelques mois dans le but de présenter des réponses basées sur des choix « francs et courageux ».