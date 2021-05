La stabilité relative de la frontière libano-israélienne ne peut pas être considérée comme acquise (ONU)

BEYROUTH, 20 mai — Stefano Del Col, chef de la mission et commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a averti jeudi que la stabilité relative à la frontière entre le Liban et Israël telle qu’elle était dans le passé ne peut être tenue pour acquise suite au récent échange de tirs entre les deux pays. »Bien que nous ayons assisté à 15 ans de stabilité relative à la frontière, les incidents récents montrent que nous ne pouvons pas tenir cela pour acquis », a-t-il dit dans un communiqué publié par la FINUL.Ces derniers jours, plusieurs incidents graves se sont produits à travers la Ligne bleue, la démarcation de la frontière libano-israélienne soutenue par l’ONU, notamment des tirs de roquettes du sud du Liban vers Israël, qui ont amené des tirs d’artillerie de Tsahal en réponse.Selon M. Del Col, la FINUL a engagé tous ses mécanismes pour empêcher une nouvelle escalade, ajoutant que la FINUL ne saurait autoriser la moindre action susceptible de mettre la stabilité actuelle en péril. »J’appelle les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue et à continuer de collaborer étroitement avec la FINUL pour réduire les tensions, empêcher l’escalade et éviter toute action unilatérale en cette période très sensible », a-t-il conclu.