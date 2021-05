Le RNI s’ouvre sur le monde de l’art

Le président du parti, Aziz Akhannouch, a reçu mardi une délégation d’artistes

Les artistes à l’honneur chez le RNI. En effet, Aziz Akhannouch, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a tenu une réunion mardi avec des personnalités issues du monde de l’art.

La rencontre qui a été marquée par un échange sur des dossiers en rapport avec les affaires culturelles au Maroc, a connu la participation de Rachid Talbi Alami, membre du Bureau politique, et Youssef Chery, membre de la Fédération nationale de la jeunesse et coordinateur du parti dans la région de Ouarzazate.

Du côté des artistes, la présence a été assurée par Fatima Khair, Benaissi Jirari, Saad Tsouli, Said Ait Baja, Farid Regragui, Fadela Benmoussa, Mohamed Najah et Hassan Hamouche, président de la Fédération nationale des troupes de théâtre.

A cette occasion, le président du RNI a souligné l’intérêt porté par le Rassemblement national des indépendants au monde de la culture et des arts ainsi que le rôle important assuré par les professionnels de ce secteur dans la promotion de l’éducation sociale, de l’innovation et créativité ainsi que le développement humain et l’émergence des talents. Aziz Akhannouch a également souligné la nécessité de soutenir l’artiste au Maroc et de lui assurer une protection sociale, compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles vivent nombre d’entre eux, notamment à la lumière de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences.

Source : Aujiurd’hui le Maroc