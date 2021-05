Cacophonie. Par : Houria Zaari

L’effervescence est à son comble,on galère.

Dans ce tumulte,on s’agite,on légifère.

Tous les talents,sont mis à contribution.

La solidarité est de mise,on rivalise d’abnégation.

On suffoque,un masque sur le nez,on tente de respirer.

Une course effrénée contre la montre est engagée.

C’est à qui inventera un vaccin, un reméde.

Faute de mieux,on se concerte on plaide.

Les scientifiques se mobilisent,on teste.

On tâtonne,on polémique ,on disserte.

Les prestigieuses maisons de haute couture se sont reconverties.

Les ateliers automobiles s’érigent en laboratoires, c’est la frénésie.

Les masques, les respirateurs, sont devenus denrées rares.

C’est la ruée,la guerre pour en avoir.

La mort tapie dans l’ombre guette et sans distinction.

Précipite vers l’au-delà pas d’absolution.

Devant cette tragique hécatombe ,c’est la phobie,la psychose.

On retient son souffle hantés par le virus à son apothéose .

L’air est vicié implacablement la terre est gangrénée.

Le covid ce tueur en série a juré de nous exterminer.

Et quand bien même tous les virus du monde seront matés!

D’autres fléaux autrement foudroyants ne seront-ils pas à redouter??????

Houria Zaari