LE CAIRE, 16 mai (Xinhua) — Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a déclaré dimanche que son pays n’épargnerait aucun effort pour parvenir à un cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne de la bande de Gaza.

« L’Egypte soutiendra les efforts de paix jusqu’à ce que le peuple palestinien obtienne ses droits légitimes, et que la région parvienne à la stabilité que nous désirons tous », a indiqué M. Choukri lors d’une réunion par visioconférence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les attaques israéliennes dans la bande de Gaza.

Il a souligné que l’opération militaire israélienne menaçait l’avenir de la paix et de la stabilité dans la région, et a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à prendre ses responsabilités et à mettre fin au conflit.

Le ministre égyptien a noté qu’il ne pouvait y avoir de paix dans la région sans règlement juste et durable de la question palestinienne, et a souligné que la seule solution était « une solution à deux Etats acceptable pour toutes les parties ».

L’Egypte estime que ramener la paix et la sécurité dans la région ne sera possible qu’en créant un Etat palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, a-t-il souligné .