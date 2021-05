Entretiens téléphoniques entre Joe Biden et les dirigeants israélien et palestinien face à l’escalade du conflit

WASHINGTON, 15 mai (Xinhua) — Le président américain Joe Biden a exprimé samedi ses inquiétudes face à l’escalade du conflit lors d’appels téléphoniques séparés avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Selon une transcription de la Maison Blanche de l’appel de M. Biden avec M. Netanyahu, le président des Etats-Unis a fait part de ses inquiétudes concernant les affrontements violents en Cisjordanie et « a partagé ses graves préoccupations concernant les violences inter-communautaires en Israël ».

Il a également mentionné ses inquiétudes concernant « la sûreté et la sécurité des journalistes et insisté sur la nécessité d’assurer leur protection », faisant probablement référence à une frappe aérienne menée par l’armée israélienne plus tôt dans la journée, qui a détruit un bâtiment abritant des organes de presse internationaux à Gaza.

Dans le même temps, le président américain « a réaffirmé son soutien ferme au droit d’Israël de se défendre contre les attaques à la roquette du Hamas et d’autres groupes terroristes à Gaza », selon la transcription.

M. Biden a également eu sa première conversation téléphonique avec M. Abbas depuis son entrée en fonction, lors de laquelle il a exprimé « l’engagement des Etats-Unis à renforcer le partenariat américano-palestinien ».

Selon une autre transcription de la Maison Blanche, les deux dirigeants ont discuté des tensions actuelles à Jérusalem et en Cisjordanie et ont dit leur inquiétude commune concernant la perte de vies civiles dans les violences en cours.

Tout en faisant part à M. Abbas de la nécessité pour le Hamas de cesser de tirer des roquettes sur Israël, M. Biden a aussi exprimé son soutien à la solution à deux Etats lors de ses entretiens avec les deux dirigeants.

Les appels téléphoniques sont intervenus au milieu de l’escalade des violences entre les forces de sécurité israéliennes et les militants palestiniens.