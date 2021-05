La Chine soutient l’appel des pays en développement à exempter les droits de propriété intellectuelle des vaccins contre la COVID-19

Coronavirus COVID-19 medical test vaccine research and development concept. Scientist in laboratory study and analyze scientific sample of Coronavirus antibody to produce drug treatment for COVID-19.

BEIJING, 17 (Xinhua) — La Chine comprend et soutient l’appel des pays en développement à exempter les droits de propriété intellectuelle des vaccins contre la COVID-19, a déclaré lundi Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Zhao Lijian a fait ces observations lors d’un point presse quotidien, lorsqu’on lui a demandé de commenter l’espoir de nombreux pays en développement d’exempter les droits de propriété intellectuelle des vaccins contre la COVID-19.

Notant que les vaccins sont une arme puissante dans la lutte contre la pandémie, M. Zhao a affirmé qu’en tant que plus grand pays en développement et membre responsable de la communauté internationale, la Chine ferait tout pour aider les pays en développement à vaincre la pandémie.

« La Chine soutient toute action favorable à un accès équitable aux vaccins pour les pays en développement. C’est un reflet de la nature des vaccins contre la COVID-19 en tant que bien public mondial et élément nécessaire de la construction d’une communauté mondiale de santé pour tous », a-t-il indiqué.

La Chine a contribué à l’accessibilité et au prix abordable des vaccins dans les pays en développement, bien qu’elle ait une population énorme et des réserves de vaccins très limitées, selon le porte-parole. Il a ajouté que le vaccin chinois Sinopharm a été validé pour une utilisation d’urgence par l’Organisation mondiale de la santé.

La Chine a également annoncé l’offre de vaccins contre la COVID-19 pour les opérations de maintien de la paix des Nations unies et le Comité international olympique. Ces offres progressent positivement, a-t-il ajouté.

« La Chine continuera de contribuer à rendre les vaccins plus équitables et plus accessibles dans les pays en développement. Nous appelons également les pays capables de prendre des mesures concrètes pour soutenir et aider les pays en développement à obtenir les vaccins afin de contribuer à une victoire rapide sur la pandémie pour l’humanité », a indiqué le porte-parole.

Source : Xinhuanet