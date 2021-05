Un diplomate chinois promet d’insister pour que le Conseil de sécurité agisse en vue de désamorcer les tensions israélo-palestiniennes

Palestine Israel Flag War Torn Fire International Conflict 3D

NEW YORK (Nations unies), 16 mai (Xinhua) — Le représentant permanent de la Chine aurpès des Nations Unies, Zhang Jun, a promis dimanche que la Chine insisterait pour que le Conseil de sécurité de l’ONU agisse en vue de désamorcer les tensions israélo-palestiniennes.

En tant que présidente du Conseil de sécurité pour le mois de mai, la Chine continuera à pousser le Conseil à agir rapidement et à parler d’une seule voix, a déclaré M. Zhang aux journalistes après un débat public du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien, demandé par la Chine, la Norvège et la Tunisie.

« Nous devons agir pour mettre fin à la crise actuelle, notamment au moyen d’un dialogue politique », a-t-il indiqué.

La Chine continuera à travailler en étroite collaboration avec la Norvège, la Tunisie et d’autres membres du Conseil de sécurité pour demander l’adoption d’une déclaration commune, a-t-il annoncé. « Nous espérons sincèrement que tous les membres se joindront à nos efforts à cet effet », a-t-il ajouté.

La Chine est très préoccupée par la situation alarmante qui règne dans les territoires palestiniens occupés. Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a présidé le débat public de dimanche, et a profité de la réunion pour détailler la position de la Chine à ce sujet, a indiqué M. Zhang.

La tâche la plus urgente et la plus pressante est à présent d’instaurer un cessez-le-feu et de mettre fin aux violences. Il est également important de promouvoir un règlement juste de la question palestinienne sur la base d’une solution à deux Etats, a-t-il déclaré.

« Le Conseil de sécurité a une lourde responsabilité. Nous devons agir pour obtenir une désescalade immédiate des tensions, mettre fin aux hostilités, protéger les civils et fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont désespérément besoin. Nous devons agir pour ramener le processus de paix au Moyen-Orient sur la bonne voie, faire appliquer les résolutions des Nations Unies et réaffirmer notre soutien à une solution à deux Etats », a affirmé M. Zhang.

Il est évident que sans règlement équitable de la question palestinienne, il n’y aura pas de vraie paix en Palestine, en Israël ou dans la région du Moyen-Orient dans son ensemble, a-t-il ajouté.

Source : Xinhuanet