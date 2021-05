Voici un historique des communiqés émanants des Nations Unies concernant le conflit Israelo-Palestinien

The national flag is flying around the world

18 JANVIER 2021 : Le Secrétaire général se déclare « profondément préoccupé » par les risques de confrontation découlant de la décision de construire plus de logements en Cisjordanie occupée

L’expansion des colonies de peuplement aggrave les risques de confrontation, compromet encore plus le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et érode davantage la possibilité de mettre fin à l’occupation et d’édifier un État palestinien viable et contigu, basé sur les lignes d’avant 1967.

29 AVRIL 2021 : Le Secrétaire général exhorte le Gouvernement d’Israël à renoncer à ses plans et à revenir sur des décisions qui constituent un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à une paix juste, durable et globale.

Le Comité des droits palestiniens demande au Conseil de sécurité de l’ONU de veiller à ce que les élections aient lieu sur le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est

Dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, S. E. M. Dinh Quy Dang, Représentant permanent du Viet Nam auprès des Nations Unies, et lors d’une réunion du Comité avec lui le même jour, le Président du Comité, S. E. M. Cheikh Niang, Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, accompagné d’une délégation du Comité, a souligné que « le peuple palestinien est désireux de prendre en charge son propre destin et de participer aux élections dans tout le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, comme en témoignent les préparatifs avancés de la Commission électorale palestinienne et le nombre élevé d’électeurs inscrits, y compris les femmes et les jeunes ».

10 MAI 2021: à la mosquée Al-Aqsa: le Comité des droits palestiniens condamne les actes d’agression et de provocation contre les fidèles.

Une action collective et responsable est impérative afin de désamorcer et garantir la responsabilité nécessaire pour les violations du droit international, y compris du droit humanitaire et des droits de l’homme, perpétrées par Israël depuis bien trop longtemps dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. À cet égard, le Comité réitère ses appels à la cessation de toutes les politiques et pratiques israéliennes illégales, y compris toutes les activités de colonisation, les démolitions de maisons, les expulsions et tout autre acte de punition collective contre la population civile palestinienne.

11 MAI 2021 : La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général est gravement préoccupé par la sérieuse escalade dans le Territoire palestinien occupé, dont la dernière escalade à Gaza qui s’est ajoutée aux tensions élevées et à la violence à Jérusalem-Est occupée.

Il a appris avec une profonde tristesse le nombre élevé et croissant des victimes, y compris des enfants, après les bombardements aériens d’Israël à Gaza, et les tirs de roquettes à partir de Gaza.

Le Secrétaire général a une pensée émue pour les familles des victimes.

Les forces de sécurité israéliennes doivent faire preuve d’un maximum de retenue et calibrer leur recours à la force. Les tirs aveugles de roquettes et de mortiers contre les centres habités israéliens sont inacceptables.

L’escalade doit cesser immédiatement.

Les Nations Unies travaillent avec toutes les parties concernées pour désamorcer la situation de toute urgence.

14 MAI 2021 :Israel et Gaza: le Secrétaire général appelle toutes les parties à une cessation immédiate des affrontements et à permettre l’intensification des efforts de médiation.

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général appelle toutes les parties à immédiatement mettre fin aux combats à Gaza et en Israël.

L’escalade militaire en cours a causé de grandes souffrances et destructions. Elle a coûté la vie à des dizaines de civils, dont, tragiquement, de nombreux enfants. Ces affrontements ont le potentiel de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et d’encourager davantage l’extrémisme, non seulement dans le Territoire palestinien occupé et en Israël, mais dans l’ensemble de la région.

Les parties doivent permettre l’intensification des efforts de médiation en vue de mettre immédiatement fin aux combats. L’ONU est activement impliquée dans ces efforts, qui sont également cruciaux pour fournir l’aide humanitaire indispensable aux personnes touchées à Gaza.

Le Secrétaire général réitère que seule une solution politique durable mènera à une paix durable. Il réaffirme en outre son engagement, notamment par l’intermédiaire du Quatuor pour le Moyen-Orient, à aider les Palestiniens et les Israéliens à régler ce conflit sur la base des résolutions pertinentes de l’ONU, du droit international et des accords bilatéraux.