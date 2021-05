Israël-Palestiniens: c’est contre l’apartheid que se bat la jeunesse

Malgré l’apparence, ce n’est peut-être pas dans la bataille de Gaza qu’il sera le plus difficile d’obtenir un retour au calme. Israéliens comme Palestiniens sont rodés aux marchandages qui préparent un cessez-le-feu. Mais comment mettre un terme aux affrontements dans les villes « mixtes » d’Israël où se sont rouvertes les plaies de 1948 ?

Les médias locaux ont rapporté que la principale route côtière à l’ouest de la ville, des centres de sécurité et espaces ouverts figuraient parmi les cibles touchées. La société de distribution d’électricité a indiqué que les frappes aériennes avaient endommagé une ligne d’alimentation de la seule centrale électrique de Gaza.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Ces frappes suivent celles de dimanche qui ont tué 42 Palestiniens et détruit trois immeubles à Gaza, représentant ainsi l’attaque la plus meurtrière de cette escalade militaire entre Israël et le groupe militant du Hamas.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’aviation israélienne a pilonné des dizaines de fois l’enclave palestinienne densément peuplée et sous blocus, où le Hamas au pouvoir et d’autres groupes armés ont encore tiré des roquettes vers Israël.

Des centaines de bâtiments ont été endommagés et les coupures d’électricité se sont multipliées, d’après les autorités locales qui n’ont pas fait état de victimes dans l’immédiat. Dans l’après-midi, les rues de l’enclave côtière de deux millions d’habitants étaient désertes, a constaté un journaliste de l’AFP.

Lundi, l’armée israélienne a indiqué avoir ciblé un navire « suspecté d’être une arme navale submersible » et neuf maisons de hauts commandants du Hamas, affirmant que certaines servaient à « stocker des armes ».

« Les affrontements doivent cesser immédiatement. Les roquettes et les mortiers d’un côté et les bombardements aériens et d’artillerie de l’autre doivent cesser », a aussi affirmé Antonio Guterres.

« Les affrontements risquent d’entraîner Israéliens et Palestiniens dans une spirale de violence aux conséquences dévastatrices pour les deux communautés et pour toute la région », a-t-il poursuivi.

La violence « a le potentiel de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et d’encourager davantage l’extrémisme, non seulement dans les territoires palestiniens occupés et en Israël, mais dans l’ensemble de la région », a-t-il mis en garde.

Les États-Unis se sont opposés lundi, pour la troisième fois en une semaine, à l’adoption d’une déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU sur le conflit israélo-palestinien, qui appelait à « une cessation des violences » et à « la protection des civils, notamment les enfants », selon des diplomates.

Le texte rédigé par la Chine, la Tunisie et la Norvège avait été remis dimanche soir aux 15 membres du Conseil de sécurité pour approbation lundi. Les États-Unis ont indiqué qu’ils « ne pouvaient pas soutenir pour le moment une expression » du Conseil de sécurité, a dit à l’AFP un diplomate. (Agence France press).

La Chine avance une proposition en quatre points sur le conflit Palestine-Israël