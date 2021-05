Affaire Brahim Ghali: Akhannouch exprime « la déception et l’incompréhension des Marocains »

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a exprimé, mardi, « la déception et l’incompréhension des Marocains » quant aux conditions de l’accueil par l’Espagne du dénommé Brahim Ghali, qui viennent mettre à mal le climat de confiance ayant toujours primé entre Rabat et Madrid.

Lors d’un entretien par visioconférence avec Pablo Casado, président du Partido Popular (PP), Akhannouch a rappelé que l’histoire du partenariat entre le Maroc et l’Espagne, marquée par des choix de rapprochement et de collaboration stratégiques, appelle aujourd’hui la responsabilité de l’ensemble des parties prenantes et des forces vives espagnoles pour oeuvrer à préserver les acquis entre les deux nations.

Casado a, pour sa part, indiqué l’enregistrement de cinq questions parlementaires afin de demander des explications au gouvernement autour de l’ »entrée irrégulière, non communiquée et sous une fausse identité » du chef du front du polisario, Brahim Ghali, indique un communiqué du RNI, qui est membre partenaire du Parti populaire européen (PPE). La même source souligne que cet entretien avait pour objet de mener une discussion ouverte et franche autour des dernières actions entreprises par Madrid, relatives à la présence sur le territoire espagnol du dénommé Brahim Ghali.

Source : Le Site infos