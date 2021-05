les députés du Parti conservateur du Canada Luc Berthold et Michael Barrett ont fait la déclaration suivante

Incentive trap and corrupt leader business concept as a group of people running towards a carrot tied to a liar nose only to have been tricked and fooled into fall off a cliff as a metaphor for entrapment or bait trapping in a risky economy.

« Il est décevant, mais pas étonnant, que les libéraux utilisent leur Congrès national pour promouvoir un individu ( un ancien représentant américain, Ben Rhodes ), qui a fait des interventions partisanes extrêmes sur la politique israélienne. Israël est une démocratie alliée, et nous devrions respecter ses choix politiques – comme les Canadiens s’attendent à ce que nos alliés respectent nos choix démocratiques.

« Selon des reportages médiatiques, Ben Rhodes a comparé le gouvernement démocratiquement élu d’Israël à des régimes autoritaires comme la Russie, la Turquie et le Zimbabwe, et qualifie fréquemment le gouvernement d’Israël de ‘raciste’. De plus, M. Rhodes dit que les dirigeants d’Israël sont ‘corrompus et cruels’.

« M. Rhodes est un fervent défenseur des résolutions des Nations Unies qui condamnent Israël. De plus, il critique un accord de paix entre Israël et les EAU, une critique partagée par le régime autoritaire d’Iran. M. Rhodes s’est ouvertement plaint que l’administration Obama n’était pas assez dure envers Israël, laissant entendre que de riches donateurs juifs étaient la raison de ce laxisme.

« Sous le leadership d’Erin O’Toole, les conservateurs vont reconnaître que Jérusalem est la capitale d’Israël et y installer l’ambassade du Canada. Nous allons aussi suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, qui ne cesse de promouvoir des programmes antisémites dans ses écoles. Finalement, nous allons désigner le régime iranien comme une entité terroriste en vertu du droit canadien, conformément à la volonté du Parlement du Canada.

« Les conservateurs du Canada vont toujours soutenir la population d’Israël et le gouvernement israélien démocratiquement élu, que nous sommes fiers de considérer comme un ami et un allié. »