NPD : Le Canada doit jouer un rôle proactif pour trouver une solution juste et durable pour les Palestinien·nes et les Israélien·nes

Déclaration du député Jack Harris, porte-parole néo-démocrate en matière d’affaires étrangères :

Nous sommes profondément troublés par l’escalade constante de violence à Gaza et à Jérusalem-Est actuellement occupée. Ces violences éclatent après des semaines de tension accrue en raison de l’expulsion forcée de Palestinien·nes de leurs maisons à Sheikh Jarrah, des raids de la police israélienne sur la mosquée Al-Aqsa et du blocage aux lieux de rencontre populaires pour les Palestinien·nes.

Les frappes aériennes israéliennes ont déjà tué 83 Palestinien·nes, dont 17 enfants, et blessé des centaines d’autres. Des roquettes lancées sans discernement depuis Gaza ont tué sept Israélien·nes. Une désescalade urgente est nécessaire pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines. Tant les Palestinien·nes que les Israélien·nes ont le droit de vivre en sécurité.

Toutefois, il n’y aura pas de solution à ce long conflit tant qu’on ne mettra pas fin à l’occupation des territoires palestiniens, qui est illégale au regard du droit international et qui dure depuis 50 ans.

Pendant des années, les gouvernements libéraux et conservateurs qui se sont succédés ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une solution à deux États, mais ils ont continué à soutenir le statu quo. Ils sont même allés jusqu’à vendre des armes à Israël, sapant ainsi l’engagement du Canada envers la paix.

Les néo-démocrates ont toujours demandé au Canada de cesser de vendre des armes aux pays qui violent les droits de la personne et le droit international, notamment l’Arabie saoudite et la Turquie. De même, nous demandons maintenant au Canada de mettre fin aux ventes d’armes à Israël jusqu’à la fin de l’occupation illégale.

Le Canada doit également jouer un rôle plus important dans la recherche d’une solution à ce conflit, notamment en demandant la fin de l’occupation illégale ainsi que l’arrêt du processus de colonisation et des expulsions. Le Canada doit reconnaître le statut d’État de la Palestine tout en exhortant Israël à permettre aux Palestinien·nes de Jérusalem-Est de participer aux élections palestiniennes et en jouant un rôle actif dans la recherche d’une solution juste et durable pour les Palestinien·nes et les Israélien·nes.