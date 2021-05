Algérie, une marche du Hirak émaillée d’arrestations

Fist of Algeria flag painted, multi purpose concept – isolated on white background

La police algérienne a empêché, le 14 mai, la marche hebdomadaire du mouvement prodémocratie du Hirak, après la prière du vendredi, à Alger. Les forces de police, en grand nombre, ont encerclé la mosquée Errahma, point de départ de la marche, et ont dispersé la foule sans ménagement. Des manifestants et des journalistes, qui s’apprêtaient à y participer, ont été bousculés et interpellés, ont constaté l’Agence France-Presse (AFP) et des témoins.

« Plusieurs journalistes ont été interpellés et empêchés de couvrir la 117e manif des vendredis du Hirak tandis que d’autres ont été molestés par les forces de l’ordre », a confirmé sur Twitter Reporters sans frontières (RSF).

Un photographe de l’AFP, Ryad Kramdi, a notamment été interpellé dans le quartier populaire de Bab El Oued, fief de la contestation, et conduit dans un poste de police local. Il a été relâché dans la soirée, sans explication, après avoir été retenu pendant huit heures. « Nous avons été bien traités mais c’était très très stressant », a témoigné le photographe.

Au moins une dizaine d’autres journalistes et photographes ont été arrêtés, dont Khaled Drareni, correspondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5, Kenza Khattou, journaliste à Radio M, et un vidéaste de l’agence internationale Reuters, selon des sites d’information indépendant .

