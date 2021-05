Macron est-il antisémite ?

Antisémites ou antisionistes . Il n’est pire ennemi que celui qui prétend vous défendre

Darmanin ce samedi a levé une armée de plus de 4000 hommes pour empêcher quelques centaines de personnes courageuses et résolues à tenter de participer à une manifestation qu’il avait réussi à interdire en ignorant les libertés fondamentales . Son chef , Macron , craignait par dessus tout que cette manifestation ne soit l’occasion de condamner la politique de l’état israélien . Le président en parfait hypocrite continue à confondre antisémitisme et antisionisme . Il feint de ne pas comprendre qu’un antisioniste est avant tout opposé à la politique belliqueuse , colonialiste et raciste des dirigeants israéliens . Au nom des droits de l’homme nous exigeons le respect par Israël des résolutions de l’ONU , sans la moindre connotation antisémite .

J’invite le président à méditer sur la dernière phrase du livre de l’historien israélien Shlomo Sand :

« Amère ironie de l’histoire : si , dans le lointain passé , il se disait en Allemagne que les philosémites sont des antisémites qui aiment bien les juifs, il ne serait pas excessif de considérer nombre d’Israéliens comme leurs héritiers » .

Source : Mediapart