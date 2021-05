Un rassemblement d’environ 300 personnes en soutien au peuple palestinien s’est tenu mardi 11 mai à Toulouse. Dans les rangs, une froide colère contre le gouvernement israélien, un appel à la solidarité entre les peuples, mais aucune illusion sur le positionnement du gouvernement français.

Environ trois cents personnes se sont retrouvées mardi en fin d’après-midi au cœur de Toulouse pour dire « stop à l’agression israélienne contre les Palestiniens de Jérusalem, stop au nettoyage ethnique et à la dépossession ». Ce rassemblement en « solidarité avec la résistance du peuple palestinien » avait été déclaré en préfecture et la présence policière s’est faite très discrète. Au moins dix-sept organisations* avaient appelé à s’y rendre, en soutien à l’association des Palestiniens de Toulouse.

Flambée de violence entre les Territoires palestiniens et Israël : on va vers une « guerre à grande échelle », prévient l’ONU.

L’escalade militaire entre le Hamas et Israël s’est intensifiée cette nuit avec des centaines de roquettes lancées par le mouvement islamiste sur la métropole israélienne Tel-Aviv, et un véritable déluge de feu de l’armée israélienne sur la bande de Gaza.

Depuis le Ramadan, la tension est montée de plusieurs crans, avec une violence exacerbée par la menace d’expulsion de familles palestiniennes, en faveur d’une organisation de colons juifs, à Jérusalem Est. L’audience qui devait décider du sort de ces familles, prévue lundi 10 mai, a été repoussée par la justice israélienne.

Israël et le mouvement islamiste Hamas se dirigent vers une « guerre à grande échelle« , a prévenu mardi soir l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient Tor Wennesland, appelant les parties à mettre fin « immédiatement » aux affrontements. Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra une nouvelle réunion pour se pencher sur la situation, soit la deuxième réunion en trois jours.

1000 roquettes tirées en deux jours

Plus de 1000 roquettes ont été lancées par des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza vers Israël depuis lundi soir, a annoncé mercredi matin l’armée israélienne. Dans un point de presse en ligne, le porte-parole de l’armée Jonathan Conricus a indiqué que 850 ont été interceptées par le bouclier antimissile ou se sont abattues sur Israël, et 200 sont tombées du côté de l’enclave palestinienne.

Un homme et une fille sont morts mercredi dans la ville israélienne de Lod alors qu’ils se trouvaient dans une voiture, touchée par une roquette tirée depuis la bande de Gaza, a rapporté la police israélienne. La fille, dont l’âge n’a pas été donné, est décédée sur le coup, tandis que l’homme d’une quarantaine d’années a été déclaré mort à l’hôpital, selon la police qui n’a pas précisé s’ils étaient parents. Ces nouveaux décès portent à cinq le nombre de personnes tuées en Israël par des tirs de roquettes lancées depuis lundi soir par des groupes armés Gaza.

Des dizaines de morts et des centaines de blessés du côté palestinien

Les attaques israéliennes menées par des avions de chasse et des hélicoptères de combat ont fait au moins 35 morts, parmi lesquels 12 enfants, et au moins 230 blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza. Des commandants du Hamas et du Jihad islamique ont par ailleurs péri dans ces frappes. En outre, un Palestinien a été tué dans des heurts avec l’armée israélienne dans le sud de la Cisjordanie occupée, ont rapporté mercredi des sources officielles palestiniennes. « Un citoyen » est mort après avoir été touché par des balles israéliennes dans le camp de réfugiés d’Al-Fawwar, près de la ville palestinienne de Hébron, a rapporté le ministère de la Santé palestinien. D’après l’agence officielle Wafa, Hussein Al-Titi, 26 ans, est mort dans des affrontements ayant éclaté avec l’armée israélienne.

Une semaine d’affrontement à Jérusalem

3 Mai 2021 Des heurts éclatent en marge d’une manifestation de soutien à des familles palestiniennes menacées d’éviction au profit de colons juifs.

5 Mai 2021 22 Palestiniens sont blessés lors de heurts dans un nouveau rassemblement. Onze manifestants sont arrêtés.

6 Mai 2021 Plusieurs capitales européennes demandent à Israël de « mettre un terme à sa politique d’extension des colonies », qualifiées d' »illégales », et de cesser les expulsions à Jérusalem-Est.

8 Mai 2021 Des dizaines de milliers de fidèles se réunissent dans l’enceinte de l’esplanade des Mosquées pour la dernière grande prière du vendredi .Mais des heurts éclatent

D’après le Croissant-Rouge palestinien, au moins 205 Palestiniens sont blessés. La police fait état de 18 blessés dans ses rangs.

8 Mai 2021 Le 8 de nouveaux heurts font une centaine de blessés, dont des mineurs, dans d’autres secteurs de Jérusalem-Est .

9 Mai 2021 La justice israélienne annonce le report d’une audience clé, prévue le lendemain, sur le sort de familles palestiniennes menacées d’éviction .

10 Mai 2021 De nouveaux heurts éclatent sur l’esplanade des Mosquées. Des tirs de roquettes ont eu lieu. L’armée israélienne a rétorqué par des frappes aériennes faisant plusieurs morts .