VIDÉO. AGADIR: ENGOUEMENT POUR LES SOUKS À LA VEILLE DU RAMADAN

Marché marocain en dehors d’Agadir, nous faisons du shopping et parlons le darija, le dialecte marocain, comme nous achetons des fruits et légumes au marché fermier en plein air.Nous sommes ici avec notre ami finlandais qui vit au Maroc, notre ami marocain instructeur de surf. Andreja est un Slovène derrière la caméra, et le monsieur aux cheveux bouclés est Mor Acro des États-Unis d’Amérique.

Traditional moroccan sweets on sale at Marrakesh market

A la veille du mois sacré de ramadan, les souks des quatre coins du pays battent leur plein! A Agadir, par exemple, le marché « souk el Had » connaît une forte affluence. Quels sont les produits les plus demandés? Qu’en est-il des prix?

Video : Le360 .ma