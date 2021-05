Traité de « menace pour la sécurité du Maroc », l’Iran rejette des « allégations infondées » de la diplomatie chérifienne

Accusé par le Maroc de déstabiliser l’Afrique du Nord et de l’Ouest et de menacer son intégrité territoriale, l’Iran a réagi, samedi 8 mai, à cette banderille du royaume chérifien. « Le gouvernement du Maroc, incapable de régler ses propres problèmes régionaux, a une fois de plus ressassé ses allégations infondées contre la République islamique d’Iran tout en soutenant le régime criminel d’Israël », a fustigé le porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien, Saeed Khatibzadeh (photo), dans un communiqué relayé par Tehran Times.

La sortie du diplomate iranien intervient après les propos exprimés, mercredi 5 mai, par le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, au cours d’un entretien avec l’American-Israel public Affairs committee, principal lobby pro-Israël aux Etats-Unis. Le chef de la diplomatie marocaine n’y est pas allé avec le dos de la cuiller pour dénoncer la « menace posée par l’Iran à la sécurité du peuple marocain ».

« L’Iran menace l’intégrité territoriale et la sécurité du Maroc, en fournissant au groupe [Front Polisario, Ndlr] des armes et en entraînant ses milices à attaquer le Maroc ».

Déjà opposés sur la question du Sahara occidental – qui a conduit Rabat à rompre tout lien diplomatique avec Téhéran en 2018 – l’antagonisme entre les deux pays a trouvé un nouveau carburant avec la normalisation des relations entre le Maroc et l’Etat hébreu, parrainée par Washington, en décembre 2020.

Pour le royaume chérifien, un axe Rabat-Tel-Aviv-Washington serait bien indiqué pour circonscrire la menace que représente Téhéran pour les nouveaux amis circonstanciels.

« Le Maroc est confronté aux mêmes menaces qu’Israël et les Etats-Unis face à l’Iran. Nous devons travailler ensemble en tant qu’alliés pour contrer les manœuvres iraniennes », a déclaré Nasser Bourita.

Rappelons que le Sahara occidental est à l’origine de la dernière brouille diplomatique entre le Maroc et l’Allemagne. Les tensions sont également vives avec l’Espagne où Brahim Ghali, président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario se rétablit de la covid-19, après y avoir été admis en hospitalisation, mercredi 21 avril.