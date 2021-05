Personne n’échappera au recensement : Date Limite le 11 mai

OTTAWA – Les ménages canadiens ont reçu, par la poste, le code leur permettant de remplir en ligne le formulaire du recensement de cette année. Ce recensement marque un changement important dans la façon dont seront recueillies les données.

C’est la première fois dans l’histoire du recensement qu’on va offrir l’option en ligne et l’option de compléter soi-même le recensement à tous les ménages canadiens. Par le passé, pour les territoires éloignés, le Grand Nord et sur les territoires des premières nations, on faisait l’énumération traditionnelle, c’est-à-dire que quelqu’un allait cogner à la porte et remplissait le formulaire sur le seuil de la porte avec la personne, maintenant on offre l’option en ligne à tous les gens à travers le pays. Par la suite, si quelqu’un préfère recevoir un questionnaire en papier, il y a un numéro à composer. Un formulaire en papier devrait être envoyé dans les cinq jours ouvrables. Sinon, il y a toujours l’option de le faire au téléphone avec les employés du centre d’appel .

Pas moyen d’y échapper Lien vers le site : www.recensement.gc.ca.

Legal or bidding concept

La participation au recensement est obligatoire. Tous les ménages canadiens (plus de 14 millions) recevront un questionnaire. Toute personne reconnue coupable d’avoir omis d’y participer ou qui donnerait de fausses informations est passible d’une amende maximale de 500 $ ou d’une peine maximale de trois mois d’emprisonnement ou les deux. Après le Recensement de 2006, 64 cas avaient été transmis au Service des poursuites pénales du Canada et 54 cas à la suite du Recensement de 2011.

Quelle langue parlez-vous ?

Le questionnaire abrégé porte essentiellement sur l’âge, le sexe et l’état matrimonial de chaque individu du foyer. À part ces données de base, les autres questions ne concernent que la langue parlée de chaque individu. Le questionnaire long pousse plus loin et demande aussi des informations sur les activités quotidiennes, le travail, le transport et le logement. Ce seront les mêmes questions que lors du dernier recensement.

Un impact sur vos finances

Les données du recensement sont surtout utilisées par les différents paliers de gouvernement pour l’élaboration de leurs politiques ou de leurs programmes. Cela sert notamment à définir les territoires des circonscriptions électorales ou à déterminer les versements que fera le gouvernement fédéral aux provinces, comme en santé par exemple. «Au niveau local, on peut décider de construire une école ou d’ajouter un service d’autobus en se basant sur les données du recensement pour connaître la population exacte d’une région. C’est vraiment un moteur pour la prise de décision», explique Marc Hamel, directeur général du programme de Recensement 2016 .