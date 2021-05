Ma mère-veille !

Maman merci d’avoir toujours été là pour moi !

Tu es restée ma plus belle certitude

quand tout le reste s’est effondré.

Tu étais la: constante et forte,

inébranlable, ma consolatrice,

mon réconfort, patiente, indulgente,

bienveillante et compréhensive,

la meilleure des amies.

Tu es mon réconfort et ma certitude.

Mon guide dans l’existence

Mon courage sans rage.

Un compagnon de vie si sage.

Depuis ma naissance ma plus belle chance.

1000 Mercis à ma Mamounette d’amour.