Kafala: appel à activer les lois et faciliter les procédures

Arabie saoudite : vers la fin de la « kafala », source d’esclavage moderne ?

Une nouvelle réforme du droit du travail entre en vigueur aujourd’hui en Arabie saoudite. Elle doit notamment assouplir la « kafala », qui impose d’obtenir la permission de son employeur pour entrer et sortir du royaume ainsi que pour changer d’emploi. Un système qui maintient sous la coupe de leurs employeurs des travailleurs étrangers souvent venus du Sud-Est asiatique ou d’Afrique

Définition De la Kafala selon Wikipédia :

La kafala (ar) كَفَّلَ est une procédure d’adoption spécifique au droit musulman qui correspond à une tutelle sans filiation. Un enfant – issu d’un milieu économiquement défavorisé ou né hors mariage, etc. – est recueilli par une famille adoptive qui s’engage à l’élever comme son propre enfant. Cependant, l’enfant recueilli n’aura pas les mêmes droits d’héritage qu’un enfant légitime. L’adopté garde son patronyme d’origine et n’hérite pas automatiquement des biens de ses parents adoptifs. La kafala est issue du droit coranique qui interdit l’adoption plénière et ses effets afin de préserver le nom patronymique de la famille, considérée comme pilier de la société. Cette particularité de l’interdiction de l’adoption dans l’islam est liée à la vie de Mahomet. La kafala est reconnue par la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

La kafala désigne aussi le parrainage préalable à l’embauche des travailleurs étrangers dans les pays du golfe Persique. Dans le cadre du système de recrutement de la kafala (ici le programme « Kafala-Visa 18 » du Koweït), les étrangers ne sont autorisés à entrer et à prendre un emploi au Koweït que s’ils sont parrainés par un kafeel koweïtien (un parrain). La loi koweïtienne stipule que le kafeel et l’employeur d’un travailleur étranger doivent constituer qu’une seule et même personne ;cependant, il existait en 2002 une pratique de plus en plus courante de «vente de visas», c’est-à-dire que le kafeel ne remplit plus le rôle d’employeur de l’étranger sous son parrainage. Au lieu de cela, certains kafeel vendent des visas au travailleur étranger (directement ou indirectement en les vendant à une agence de recrutement dans le pays d’origine de l’immigrant potentiel) avec la compréhension non écrite que l’étranger peut travailler pour un employeur autre que le parrain. Un tel visa est devenu connu sous le nom de «visa Azad (gratuit)»1.

Extrait de « la kafala ou l’adoption en terre d’Islam :

Kafala : L’appel du cœur de Fatema El Wafy

Le cadre historique et juridique de la kafala

Le droit de la famille au Maroc est régi à la fois par le droit traditionnel issu des règles coraniques et de la Sunna (les actes et paroles du Prophète Mohamed), par leur interprétation confiée aux docteurs de la foi (ouléma) et par un droit positif qui reste largement inspiré par les principes du droit islamique, en particulier ceux issus de la doctrine malékite.

Comme dans la plupart des pays de droit musulman, l’adoption n’est pas reconnue au Maroc comme mode de filiation. L’article 149 du Code de la Famille1, qui trouve sa source dans le droit musulman traditionnel (fiqh), précise que « l’adoption n’a aucune valeur juridique et n’entraîne aucun des effets de la filiation ». Cette disposition conforte le principe posé dans l’article 142 du même code selon lequel « la filiation se réalise par la procréation de l’enfant par ses parents. La filiation peut être légitime ou illégitime ».

En effet l’adoption, dès lors qu’elle emporte des conséquences sur les liens de filiation, est considérée comme prohibée par le Coran, par référence au verset 4 de la sourate 33 : « Dieu n’a pas mis deux cœurs dans la poitrine de l’homme. Il n’a pas fait (…) que vos fils adoptifs soient comme vos fils ». On retrouve cette interdiction dans la législation de la

plupart des pays de droit musulman. Par exemple, l’article 46 du Code de la Famille algérien dispose que « l’adoption (Tabbani) est interdite par la chari’a et la Loi ». Seuls trois pays de droit musulman reconnaissent l’institution de la tabbani, l’Indonésie, la Turquie et la Tunisie (loi du 4 mars 1958).

A défaut d’adoption au sens occidental du terme, le droit marocain prévoit deux modes d’intégration d’un enfant dans une famille d’accueil,

l’adoption dite de gratification (jazâ) ou testamentaire (wasiyya) connue sous le terme de tanzil (représentation), une mesure qui permet de transférer une fraction de son patrimoine au bénéficiaire, sans pour autant créer un lien de filiation ;

la kafala, qui permettait traditionnellement à un ménage sans enfant de recueillir un enfant mineur dans son foyer, et qui a progressivement été réglementée par une législation inspirée par le souci d’éviter les abus en encadrant les conditions de recours à ce mode de recueil légal et les modalités de son exercice. Après la loi du 9 juin 1984, puis le dahir portant loi du 10 septembre 1993, c’est désormais la loi 15-01 relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir du 13 juin 2002 (B.O. N° 5036 du 15 septembre 2002), qui constitue l’unique cadre juridique de cette institution.

La loi de 1993, bien qu’ayant déjà confié à l’autorité judiciaire un contrôle limité sur la procédure, laissait une grande marge d’appréciation à l’autorité administrative pour régler par la voie de la kafala la situation non seulement des enfants dépourvus de filiation ou dont les parents étaient indignes, mais aussi ceux dont les parents, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’étaient pas en mesure d’assurer leur éducation.

Kafala: appel à activer les lois et faciliter les procédures

Des responsables participant à une journée d’étude sur la promotion de la kafala ont plaidé en faveur de l’activation des lois y afférentes et de la facilitation de ses procédures pour l’intérêt supérieur des enfants abandonnés.

« Il faut activer le lois relatives à la kafala et faciliter davantage ses procédures, car la place ordinaire des enfants abandonnés est au sein de la famille », a indiqué la ministre de la Solidarité, Jamila El Moussali, en marge de cet évènement organisé jeudi 25 février.

Dans une allocution, la ministre a souligné que cette journée d’étude est une l’occasion de discuter des moyens à déployer en vue d’encourager la kafala et d’examiner les divers aspects liés à sa promotion au niveau juridique ainsi que les mécanismes d’application des lois, tout en veillant à l’amélioration de la qualité des services de prise en charge et de l’image de l’enfant abandonné.

Dans une intervention par visioconférence, le ministre d’Etat chargé des droits de l’homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, a souligné que la loi 15-01 relative à la kafala des enfants abandonnés doit être révisée. « Bien qu’il soit un acquis important, le système de la kafala doit être amélioré et consolidé par le renforcement des garanties », a-t-il dit.

Il a également appelé à la facilitation de ses procédures et à l’implication de toutes les parties prenantes afin de préserver l’intérêt suprême de l’enfant.

De son côté, la représentante du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) au Maroc, Giovanna Barberis, a estimé que le système de la kafala, bien qu’il soit internationalement reconnu, a besoin d’être réformé pour qu’il soit pleinement en conformité avec les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant.

« 6.500 enfants sont abandonnés chaque année et un enfant sur deux est pris en charge dans le cadre de la kafala, ce qui fait de ce mécanisme le plus performant possible pour garantir l’intérêt supérieur de chaque enfant concerné », a-t elle argué.

L’Unicef apporte son appui au ministère et à tous les partenaires concernés dans ce processus de plaidoyer pour que la réforme puisse aboutir à un système plus conforme avec les principes internationaux et donner une force majeure au processus de « Matching », afin de renforcer le principe de prévention et de suivi des enfants placés sous le système de la kafala, a dit la représentante de l’Unicef.

Pour sa part, le wali chargé de la coordination nationale de l’INDH, Mohamed Dardouri, a indiqué dans son allocution par visioconférence que l’initiative nationale pour le développement humain a permis la réalisation de plus de 200 projets au profit de cette catégorie, pour une enveloppe de plus de 470 millions de DH. L’objectif étant d’améliorer les conditions de prise en charge des enfants en situation difficile et dans les centres d’accueil.

Ont pris part à cette journée d’étude, tenue en présentiel et par visioconférence, plusieurs responsables des départements concernés par la protection de l’enfance, notamment l’Entraide nationale, l’Observatoire national des droits de l’enfant et la Ligue marocaine de la protection de l’enfance.