Immigration: la résidence permanente maintenant ouverte aux travailleurs et diplômés étrangers : Sauf au Québec

IMMIGRATION. D’ici le 21 septembre 2021, 90 000 travailleurs temporaires essentiels et diplômés étrangers au Canada pourront déposer leurs demandes à travers un nouveau programme d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Le statut permanent est offert aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers en raison de leur contribution à la reprise économique. Les travailleurs doivent avoir au moins une année d’expérience de travail à temps plein au Canada ou son équivalent à temps partiel, soit 1560 heures. Il s’agit d’une expérience dans une profession de la santé ou une autre profession essentielle désignée. Quant aux étudiants étrangers, ils doivent avoir terminé un programme canadien postsecondaire admissible au cours des quatre dernières années, et au plus tôt en janvier 2017.

Ottawa est prêt à accepter 20 000 demandes de travailleurs des secteurs de la santé ; 30 000 d’autres professions essentielles sélectionnées et 40 000 autres issues des étudiants étrangers diplômés d’un établissement canadien. D’autres possibilités sont offertes aux candidats francophones et bilingues, sans limites quant au nombre de demandes. Ils doivent avoir l’intention de résider en dehors du Québec selon le communiqué.

«La pandémie a mis en lumière la contribution des nouveaux arrivants qui occupent des postes essentiels, et nous avons reconnu que les soignants, les cuisiniers et les caissiers étaient nos héros du quotidien», a souligné le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino. Il a indiqué que cette initiative fédérale était un message de reconnaissance du rôle important que ces candidats ont joué dans la reprise économique. «Votre statut est peut-être temporaire, mais vos contributions sont durables et nous voulons que vous restiez», a-t-il ajouté.

Cette voie d’accès au statut de résident permanent comporte des exigences de compétence linguistique atteignant au moins le niveau 5 pour les étrangers diplômés ou le niveau 4 pour les travailleurs essentiels. Ces niveaux sont indiqués dans les Canadian Language Benchmark (CLB) et les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC). Les candidats doivent aussi produire des examens médicaux ou au moins la preuve d’un rendez-vous médical. Un outil d’admissibilité a été mis à la disposition des demandeurs sur le portail en ligne de IRCC.

