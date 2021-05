Sahara occidental : « L’ONU a entériné la solution de large autonomie proposée par le Maroc »

En reconnaissant la souveraineté de Rabat sur le territoire, les Etats-Unis « n’ont fait que dire tout haut ce que pensent les autres Etats et le Conseil de sécurité de l’ONU », estime l’universitaire marocain Rachid Lazrak.

Le rôle et le statut exacts de ce bureau seront précisés ultérieurement, selon l’ambassade américaine.

La représentation sera installée à Dakhla, port de pêche situé dans le sud du Sahara occidental, destiné à devenir un «hub maritime régional» desservant l’Afrique et les Canaries grâce à un projet colossal de développement lancé par Rabat.

L’événement, organisé aux derniers jours du mandat du président Donald Trump, est à rebours de la position des Nations unies (ONU) qui considèrent le Sahara occidental comme un territoire autonome dans l’attente d’un statut définitif.

Le secrétaire d’État adjoint pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord David Schenker – qui a commencé samedi une «visite historique» au Sahara occidental en atterrissant à Laâyoune, la capitale régionale – présidera l’événement, selon le compte Twitter de l’ambassade américaine au Maroc.

Ce geste diplomatique fort s’inscrit dans le cadre de l’accord tripartite signé le 22 décembre par les Américains, les Israéliens et les Marocains, actant une normalisation diplomatique entre le Maroc et l’État hébreu, avec une reconnaissance américaine de la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental.

Il intervient alors que les négociations politiques menées par l’ONU sur le statut de ce territoire désertique, situé au nord de la Mauritanie, piétinent depuis des décennies.

Le Maroc, qui contrôle environ les deux tiers de ce territoire, veut une «autonomie sous contrôle». Le Polisario, soutenu par l’Algérie voisine, milite pour l’indépendance et réclame un référendum d’autodétermination, prévu par l’ONU.

Alors que Donald Trump se prépare à quitter la Maison-Blanche, ses équipes ont déployé au pas de charge les dispositions de l’accord qui a fait du Maroc le quatrième pays à normaliser ses relations avec Israël – après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan –, tout en légitimant sa présence au Sahara occidental.

La nouvelle carte du Maroc intégrant le Sahara occidental a été adoptée par Washington trois jours après l’annonce de l’accord. Le premier vol commercial entre Tel-Aviv et Rabat a été affrété dix jours plus tard, en présence du gendre et conseiller de M. Trump, Jared Kushner.

«Statu quo ratés»

«En reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le président Trump a rejeté les statu quo ratés qui ne bénéficiaient à personne, et à la place, il a mis en route une solution durable et mutuellement acceptable», avait souligné M. Kushner à l’époque.

L’accord prévoit l’ouverture d’un «consulat» américain à Dakhla et inclut une enveloppe de 3 G$ (2,4 milliards d’euros), débloquée par la Banque américaine de développement (DFC) pour le «soutien financier et technique de projets d’investissements privés» au Maroc et en Afrique subsaharienne.

S’y ajoute 1 G$ (818 millions d’euros) pour l’entrepreneuriat féminin dans la région par l’intermédiaire de l’initiative «2X Women Africa», financée par la DFC.

Au-delà du volet financier, le pouvoir marocain considère la validation américaine de «son Sahara» comme «une percée diplomatique historique».

Ces derniers mois, une vingtaine de pays — dont les Comores, le Liberia, le Burkina Faso, Bahreïn ou les Émirats — ont ouvert des représentations diplomatiques à Dakhla ou à Laâyoune (nord), ce que le Polisario considère comme contraire au droit international.

Le président américain élu Joe Biden ne s’est pas encore prononcé sur le dossier du Sahara occidental.

«Chaque administration dispose de la prérogative de décider sa politique étrangère», a rappelé M. Schenker cette semaine à Alger, où il a fait escale dans le cadre d’une tournée régionale.

«Sur la question de savoir si les USA seront présents sur le terrain au Sahara occidental, je veux être clair: les États-Unis n’établissent pas de base militaire au Sahara occidental» et l’état-major du commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom) «n’y sera pas relocalisé», a-t-il dit.

Tergiversations

Le 16 décembre 1965, l’Assemblée générale des Nations unies, faisant écho aux demandes marocaines, a adopté la résolution 2072 où elle demande au gouvernement espagnol de prendre d’urgence des mesures propres à libérer les territoires d’Ifni et du Sahara et, à ce titre, d’« entamer des pourparlers relatifs à la souveraineté que posent ces régions ».

En associant le territoire du Sahara à celui d’Ifni, les Nations unies ont, de façon non équivoque, reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire, sauf que l’Espagne a accepté d’entamer des négociations pour Ifni, ce qui a abouti à sa libération en 1969, et a tergiversé pour le Sahara.Lire aussi « Au Maroc, une victoire diplomatique sur le Sahara au risque d’une défaite morale sur la question palestinienne »

Ainsi, si l’Espagne avait appliqué les décisions des Nations unies, le Maroc aurait pu récupérer son Sahara, comme il l’a fait pour Ifni, et il n’y aurait pas eu, aujourd’hui, d’« affaire du Sahara occidental ». La réalité est que l’Espagne n’a jamais voulu quitter le Sahara et a cherché à perpétuer sa présence, avec la collaboration de certaines tribus.

Pressée par les Nations unies d’entamer des négociations au sujet d’Ifni et du Sahara, l’Espagne a poussé l’Assemblée générale à soulever, le 20 décembre 1966, pour la première fois, le principe de l’exercice par la population du Sahara occidental au droit à l’autodétermination par l’organisation d’un référendum, sous l’égide des Nations unies. C’était, pour elle, le meilleur moyen pour ne pas engager des négociations .

Les Etats-Unis ont officiellement lancé dimanche 10 janvier le processus d’ouverture d’un consulat américain au Sahara occidental, la dernière des anciennes colonies africaines au statut non réglé, que se disputent le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario, a constaté l’AFP.

Jusqu’à la dernière minute, les diplomates marocains et américains ont laissé croire que la cérémonie organisée dans la petite ville de Dakhla, un grand port de pêche situé dans le sud du Sahara occidental, allait marquer l’ouverture d’une représentation provisoire sur ce territoire.

L’annonce de l’ouverture d’un consulat s’inscrit dans le sillage de l’accord de normalisation des relations entre le Maroc et Israël, qui doit s’accompagner de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur l’ancienne colonie espagnole.

Le Maroc et le Front Polisario ont rompu le cessez-le-feu dans l’ancienne colonie espagnole après l’incursion de l’armée marocaine dans une zone tampon à la frontière avec la Mauritanie.

Le cessez-le-feu vieux d’une trentaine d’années au Sahara occidental, l’un des plus anciens conflits non soldés d’Afrique, a vécu. Son arrêt de mort a été décrété de concert vendredi 13 novembre par le Maroc et le Front Polisario (Frente Popular de Liberacion de Saguia el Hamra y Río de Oro), les deux protagonistes se disputant cette ex-colonie espagnole depuis le départ de Madrid en 1976, à la suite d’une incursion de l’armée marocaine à proximité de la frontière mauritanienne dans une mince zone tampon jusque-là de facto contrôlée par l’administration rivale sahraouie.

Encouragé par un environnement diplomatique jugé favorable, le Maroc a pris la décision stratégique de franchir dans la zone de Guerguerat (sud-ouest du Sahara occidental) la ligne de cessez-le-feu afin de rétablir une circulation routière entravée par des militants sahraouis. Cette ligne de cessez-le-feu épouse depuis 1991 les 2 700 km de mur de sable qui, du Sud-Ouest au Nord-Est, séparent le Sahara occidental entre la majeure partie (80 %) contrôlée par le Maroc et ses marches méridionales et orientales (20 %) où s’exerce de facto la tutelle de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

L’effondrement du statu quo au Sahara occidental fait craindre la réapparition d’un nouveau foyer de crise dans une région sahélo-saharienne déjà très volatile. Le ministre des affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a ainsi appelé vendredi à « tout faire pour éviter l’escalade » et à « revenir au plus vite à une solution politique ». L’inquiétude était également palpable dans les capitales régionales qui, à l’instar de Nouakchott, ont invité les deux parties rivales à la « retenue ».

« Faire bouger les lignes »

De fait, l’incursion marocaine dans la zone tampon près de Guerguerat a ravivé la tension militaire entre les deux camps en plusieurs endroits de la ligne de cessez-le-feu, à hauteur de Mahbas, Tifariti, Smara ou Mijek, où des échanges sporadiques de tirs ont été enregistrés vendredi et samedi. Brahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario et président de la RASD – reconnue par l’Union africaine (UA) –, a annoncé la « fin de l’engagement au cessez-le-feu que l’occupation marocaine a torpillé ». « Nous avons décidé de rouvrir les hostilités car nous sommes en état de légitime défense, déclare Mohamed Sidati, le représentant du Front Polisario en France. Une guerre d’usure vient de commencer. » Aucune victime n’a jusqu’à présent été officiellement déplorée.

Alger ne dérougit pas, furieuse du troc entre le Maroc et les états unis à propos du Sahara Marocain .

Pour l’Algérie, les Etats Unis ne sont rien » face au droit international. «Depuis quand une décision de Trump annoncée sur Twitter a-t-elle valeur de droit international?» Mi agacé, mi ironique, un diplomate algérien commente au Figaro la décision du Maroc de normaliser ses relations avec Israël, en étant récompensé de la reconnaissance par Washington de sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara-Occidental. «Une fois que Biden sera à la Maison-Blanche, de la même manière qu’il va réintégrer l’accord de Paris sur le climat, il va annuler cette décision et se mettre en conformité avec les résolutions internationales.»

Accord de normalisation Maroc-Israël : sidération et colère en Algérie

Alors que les officiels algériens n’avait pas encore réagi, les réseaux sociaux s’enflammaient de réprobations de toutes sortes.

L’annonce de la normalisation, jeudi soir, par le Maroc de ses relations avec Israël, en contrepartie de la reconnaissance par Washington de la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental, a plongé l’Algérie dans une sorte de profonde sidération. Aucun commentaire ou réaction officielle n’a été émis. Algérie presse service, l’agence d’information officielle, se contente depuis hier soir de rapporter les déclarations de responsables sahraouis, notamment celles du représentant du Front Polisario à Washington, Mouloud Said, qui a « regretté la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la prétendue marocanité du Sahara occidental, soulignant qu’une telle démarche ne changera ni la nature ni le statut des territoires occupés ». Les sites gouvernementaux algériens restent muets, alors que les chaînes de télévision privées se sont déchaînées contre le voisin de l’Ouest. « En l’absence du président [hospitalisé en Allemagne depuis fin octobre], on doute fort qu’Alger réagisse promptement », croit savoir un éditorialiste algérois.

Colère sur les réseaux sociaux

Mais c’est du côté des réseaux sociaux qu’on enregistre des réactions. Dès l’annonce surprise de Trump sur Twitter, une avalanche de posts et de tweets s’est déclenchée, condamnant unanimement la décision marocaine. « Le prix des Arabes pour vendre la Palestine : des avions F-35, être retiré de la liste du terrorisme, la terre qui ne t’appartient pas [le Sahara occidental]… chacun a son prix », écrit le journaliste Réda Chennouf. « Le prix de la trahison. Le Maroc normalise avec Israël.

Se rendre a l’évidence est une sage vertu .

« En attendant la normalisation prochaine avec l’Arabie saoudite… je me demande quelle en sera la contrepartie », souligne Nabil, étudiant, alors que l’écrivain Bachir Mefti préfère citer le révolutionnaire marocain Abdelkrim el-Khattabi : « La victoire du colonialisme, même aux confins du monde, est une défaite pour nous ; et la victoire de la liberté, dans n’importe quel endroit du monde, est une victoire pour nous. » « Nous avons toujours soutenu les Palestiniens et les Sahraouis, mais nous avions les moyens de notre politique, nous ne les avons plus, clairement ! Et non ! Nous ne pouvons pas vivre de grandes causes, de guerre et d’eau fraîche. Certains appellent ça du pragmatisme, d’autres de la lâcheté, je dirai que c’est de la résignation », se désole Sabra Sahali, alors que Lachemot Amar se pose la question de savoir si le MSP algérien (tendances Frères musulmans) réagira par rapport à ses « amis » islamistes au gouvernement au Maroc.