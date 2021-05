Le Maroc prend part à l’Expo 2020 Dubaï prévue du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022

Le Maroc, qui participe activement et régulièrement aux Expositions Universelles, sera particulièrement mis à l’honneur lors du National Day, prévu le 26 décembre 2021 à Expo 2020 Dubaï, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Alors qu’un nouveau chapitre de l’Histoire s’écrira à Dubaï, le Maroc répond présent et se joint à plus de 190 pays participants pour contribuer à la réflexion mondiale, notamment sur la relance économique, ajoute le communiqué.

Expo 2020 Dubaï, un des premiers rassemblements d’envergure internationale depuis l’apparition de la pandémie, représente un levier d’espoir et de mobilisation, conclut la même source .

Pour la première fois dans l’histoire des Expositions Universelles, chaque pays participant aura son propre pavillon.

Innovation et technologie, divertissement, arts et culture, futur de l’alimentation, architecture, affaires et partenariat, Programmes éducatifs seront à l’avant scêne de cette gigantesque exposition .

Pavillon du Royaume du Maroc

