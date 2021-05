Hymne au printemps : Par Hourya Zaari

La nature en fête luxuriante exubérante triomphait, et offrait à nos yeux émerveillés une opulence de couleurs, de senteurs, de cris.

Le lierre rampait à l’assaut des murs, investissait le moindre endroit, envahissait le moindre recoin.

Une profusion de fleurs de toutes les couleurs tapissait les champs, dans un fouillis des plus charmants, le zéphyr les caressait les faisait onduler avec grâce.

Un tel foisonnement était un régal pour les yeux un répit pour l’âme.

Au loin les pétales des amandiers en fleur tel de légers flocons de neige voltigeaient dans l’air pour enfin joncher le sol.

La vigne vierge qui avait tressé de fins branchages sur des pans de murs reverdissait et habillait d’un manteau vert et prune quelque façade de maison .

Les fleurs des champs rivalisaient de senteur avec les fleurs de jardin d’où s’exhalaient les effluves envoûtants des rosiers des bigaradiers,et le parfum capiteux des jasmins et des violettes.

Des fées avaient fait éclore sous nos yeux éblouis les clochettes du muguet.

La bave des limaces accrochait aux herbes des trainées argentées.

Un champ cultivé de lavande déroulait à l’infini

dans un alignement tracé au cordeau ses bouquets bleus odorants.

Dans la forêt voisine un enchevêtrement inextricable de lianes, de fougères, de végétation de toutes sortes laissait à peine filtrer les rayons du soleil. Les mousses les lichens parsemaient de taches grises, jaunes,vertes,rouille,brique, les troncs d’arbres.

Les champignons jaillissaient de terre avec une arrogance spontanée.

La végétation s’offrait en un copieux festin, une manne céleste aux insectes volants, bondissants, les papillons aux livrées de velours bariolées les bourdons aux stries jaunes et noires, les abeilles, les coccinelles les libellules tout ce petit peuple d’insectes aux couleurs chatoyantes,

bruissait,butinait,s’activait,se hâtait en une ritournelle incessante.

Le roucoulement ininterrompu des colombes se mêlait aux mille chants d’oiseaux .

Un rossignol lançait ses trilles en un hymne à l’amour universel.

Les nids de cigognes aux fins rameaux entrelacés coiffaient les toits,les pylônes, et sur chacun d’eux une cigogne perchée sur une patte grêle était postée en sentinelle .

Les hirondelles à tire-d’ailes zébraient le ciel comme des flèches en une sarabande endiablée.

Les oiseaux pépiaient, piaillaient,roucoulaient en un concert sonore harmonieux.

Artistes,poètes,peintres,compositeurs,écoliers enfin tous! Qui n’a jamais glorifié et chanté le printemps, en un hymne à l’allégresse des coeurs, et au ravissement des sens.

Hourya Zaari