Ma libération…

Par : Aïcha Slaoui

Je ne regrette pas

D’avoir été là

Même si tu ne le mérites pas

Je ne regrette pas

d’avoir aidé et consolé

Pour redonner confiance et vitalité

A un cœur brisé et dentelé

À une vie, entre deux désespérés

Tu es venue me demander

je ne pouvais te reculer

Avec ton intelligence outrée

Tu m’as mouillée et impliquée

Et je me suis sentie concernée

J’ai ainsi succombé et engagé

Mon sens de solidarité

Envers une âme blessée et emmêlée

Regrettant ses erreurs du passé

Et perdue devant son présent impacté

Le temps a créé

Une confiance aveuglée

Mon cœur déjà fatigué

s’est vite amadoué

Devant toute cette sensibilité

Et cette douleur que je me suis appropriée

A force d’écouter

J’ai aussi partagé

Mes longues années écorchées

Mes jours assombris

Et mes rêves dépités

Hélas ! J’ai fait fausse route…

Et je ne regrette toujours pas

Même si tu m’as utilisée

Même trahie et humiliée

Je ne regrette toujours pas

même si tu as menti

Maquillé et changé

Toutes les vérités

Pour expliquer et justifier

Tes actes non assumés

Tes avis non dévoilés

Et les faux sentiments cachés

Je ne regrette surtout pas

Si cela a permis

de recoller ailleurs,

des morceaux cassés

Et si mal fondés…

Et je ne regrette toujours rien

Ni mon intention de vouloir faire le bien

Ni ma naïveté qui m’a viré vers le faux chemin

Ni la tournure que ça a du prendre à la fin…

Car celui qui prend le dessus n’est jamais le mal, mais plutôt le bien

Double face, tu te reconnaîtras

Par ton mal qui m’a anéanti

M’a aigri et m’a englouti…

Ma peine, tu as amplifié

Mon espoir, tu as foudroyé

Mes yeux, mon cœur, tu les a fait saigner

Un vrai coup de théâtre

Entre déception et dégoût

Aigreur et amertume

M’emprisonnant

dans des cauchemars répétés

M’empêchant

de dormir et de me relever

Tel est le sentiment d’une sincère dévouée

Le poids de mes valises

Qui s’alourdit et me déstabilise

Les porter ou les traîner, tout cela m’épuise !

Il fallait enfin choisir, pause !!

Je ne veux rien choisir, toutes je les pose !!

Et voilà pourquoi,

je ne regretterai jamais

Mes bonnes intentions

Mes nobles actions

Ni même ma naïveté bête et excessive

Car le bien finit toujours par prendre le dessus

Et mon bien m’a enfin joué

Un bon tour et m’a libéré

De toutes les peines causées

Par tous ceux qui ont pénétré

mon cœur et l’ont blessé

Le pardon…

Récompense divine bien méritée

Par le seul qui peut bien te juger

Et décide un jour de te libérer

Un déclic venu du ciel

Pour effacer les maux cicatriciels

Et imposer une paix essentielle

Une bénédiction existentielle…

Voilà pourquoi je ne regrette pas

Sans rancœurs j’avance à petit pas

Je verrouille mes portes et je n’hésite pas ,

Avec mes convictions que je ne change pas

Assumant ma vie, belle avec ses hauts et ses bas

Merci mon Dieu

D’avoir éclairé ma voix

Et m’accompagner dans mes choix

Car rien n’est hasard, tu es toujours là…!



Signé : Aïcha’S.