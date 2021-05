La forge : Par Abedelwahab Benzakour

En forgeant, j’ai appris à frapper en mesure

J’ai preféré forger le fer froid..il blesse moins

J’ai du rudoyer plus fort, et ressentir le temps

Moux est le fer ardent, si maniable,mais si brûlant

Dilémes, je vous cite et vous récite au grés des braises

Mes brûlures ,tu ranimes aux travers de ces notes si ambigues

Rhytmes et notes se confondent, l’un fait l’autre

Pourtant ils se regardent..et s’ignorent

Un cris stridant a éveillé ma belle. Un fier coq

Il l’a ce matin émerveillé…sans rien expliquer

Elle l’a cru sans rien demander

D’un simple sourir, elle aceuilla cette pensée

Je forge…et continu à marteller,je ne me sens plus

Je frappe et refrappe Je persiste et résiste

Si maniable, le fer rouge, mais si accablant

Étrange présage par un simple message..

Austéres et douces paroles

Enfin c’est elle, c’est vraiment elle

La joie et la crainte luttent..Je tremble..

Douces sont tes phonations, je ne tremble plus

Le fer chaud, je suis prét à braver il ne brûle plus

Un coq aux cris stridants a émerveillé ma belle…

Il n’a rien dit cette fois non plus il lui a juste sourit