Le phosphate est la source naturelle du phosphore. Ce dernier fournit un quart des besoins des plantes en nutriments, permettant leur croissance et leur développement.

Le phosphore est utilisé dans plusieurs produits. Il constitue l’ingrédient essentiel des engrais. Le Maroc dispose de plus de 70% des réserves mondiales en phosphate. Le Groupe OCP est chargé de son extraction, sa transformation, sa valorisation et son exportation.

Comment se forme la roche de phosphate ?

Le phosphate est une roche sédimentaire formée il y a des millions d’années par l’accumulation de matière organique au fond des océans. Des réserves de phosphate ont ainsi été découvertes en Afrique, en Amérique du Nord, au Kazakhstan, au Moyen-Orient et en Océanie, mais les plus grands gisements mondiaux se trouvent au Maroc, qui est également l’un des leaders mondiaux de l’extraction de phosphate.

A quoi sert le phosphate ?

La roche phosphatée est transformée afin de produire du phosphore, qui est l’un des trois macronutriments les plus couramment utilisés dans les engrais (les deux autres étant l’azote et le potassium). Le phosphate peut également être transformé en acide phosphorique utilisé aussi bien dans l’alimentation que dans les cosmétiques ou encore l’électronique. Chez OCP, nous adaptons nos ressources en phosphate pour fournir des engrais adaptés aux besoins spécifiques des sols, prenant en compte la nature du climat et les spécificités des cultures locales. Ces engrais permettent des rendements plus élevés et contribuent à nourrir la planète de manière plus durable.L’apport du phosphore au développement des plantes

L’usage du phosphate dans l’agriculture durable

L’un des principaux défis auxquels est confrontée l’industrie est celui de savoir répondre de manière durable à la demande croissante en phosphate. La réponse réside dans les « 4R : 4 rights » (right fertilizer, right rate, right time, right place) : le bon engrais, le bon dosage, au bon moment et au bon endroit. Les progrès permis par la technologie moderne ouvrent la voie à de nouvelles et meilleures manières d’appliquer cette règle. Cela aidera les agriculteurs à comprendre ce qui est le mieux adapté aux besoins spécifiques de leurs sols, et par conséquent leur permettra de n’utiliser que ce dont leurs cultures ont besoin. Ces engrais avancés et personnalisés permettront d’améliorer les rendements des terres arables partout dans le monde et ce, avec le moins d’impact possible sur l’environnement.

En savoir plus sur les « 4R » en se référant au code de conduite international des Nations Unies pour l’utilisation et la gestion durables des engrais

Gérer les ressources en phosphate

Le phosphate est une ressource limitée – il est donc essentiel de l’exploiter de manière responsable et durable. Les estimations de l’US Geological Survey (USGS) suggèrent que les réserves en phosphate économiquement exploitables pourront durer pendant plusieurs siècles au rythme de production mondial actuel. Si l’on inclut les ressources sous-marines de l’Atlantique et du Pacifique, cette estimation peut aller jusqu’à 1200 ans.

Production de phosphate en chiffres

240M tonnes de phosphate sont produites en moyenne chaque année dans le monde 69Mds tonnes de réserves en phosphate sont économiquement exploitables dans le monde 300M tonnes de ressources en phosphate naturel

sont potentiellement exploitables.

Source : O.C.P