Au Maroc Zagora les livres du désert Par ARTE

QUELS DÉSERTS MAROCAINS VISITER LORS D’UN SÉJOUR EN FAMILLE DANS UN CLUB DE VACANCES ?

Un voyage en famille se doit d’allier confort, aventure et divertissement ! À ce titre, les clubs sont des hébergements à la fois rassurants pour les parents et amusants pour les plus petits. Pourtant, cela n’empêche pas les vacanciers de vouloir partir en excursion pour découvrir des endroits dépaysants, au-delà de leur lieu de résidence. Or, impossible d’envisager une expédition au Maroc sans exploration du désert ! Que vous ayez décidé de poser vos bagages à Agadir, Marrakech ou Saïdia, nous avons regroupé pour vous une liste de circuits réalisables en une journée. À la fois proches de votre logement et fascinants, ils apporteront une touche authentique à votre séjour en club tout compris au Maroc !

COMMENT DÉCOUVRIR LE DÉSERT DEPUIS AGADIR ?

Si vous séjournez dans l’un des nombreux clubs d’Agadir, vous pourrez profiter pleinement de l’océan Atlantique, mais il vous sera impossible d’atteindre les déserts touristiques. En effet, ces derniers sont situés bien plus au Sud, et ils ne seront accessibles que pour des excursions de 3 jours minimum. Cependant, il existe de belles étendues de sable parsemées de dunes hautes, qui vous permettront tout de même de vous amuser en famille !

EXPLOREZ LE PETIT SAHARA

À moins de deux heures de voiture, en descendant vers le Sud, vous aurez la possibilité de faire une première rencontre avec les paysages désertiques du Maroc. Après avoir passé le magnifique barrage de Youssef Ben Tachfine, qui offre une vue splendide sur l’Oued Massa, continuez sur une dizaine de kilomètres pour vous rendre dans le village d’Arbaa Rasmouka. Une fois sur place, vous pourrez aisément garer votre véhicule à l’entrée des dunes.

Bien que ce « petit désert d’Agadir » soit peu étendu, il propose tout de même une belle palette d’activités, qui raviront les enfants comme les adultes ! En randonnée, à cheval ou à dos de dromadaires, vous pourrez facilement parcourir les dunes de Rasmouka quelques heures pour vous amuser en famille. Certaines excursions comportent également un déjeuner chez l’habitant. Vous pourrez même bivouaquer sereinement avec les plus jeunes, tout en sachant que la ville n’est qu’à quelques heures de route ! Si vous voulez rapporter des souvenirs à vos proches, faites un détour dans la ville de Tiznit connu pour ses bijoux artisanaux. Enfin, au retour, ne manquez pas d’aller observer les oiseaux au Parc National de Souss Massa !

PROMENADE SUR LES PLAGES : UNE BELLE ALTERNATIVE AU DÉSERT

Agadir se situant au bord de l’Atlantique, de grandes plages recouvertes de dunes sont accessibles rapidement. Si vous souhaitez plutôt partir vers le Nord, longez la côte qui remonte vers Taghazout pendant environ 1 h 15. Juste après avoir dépassé le Parc National de Tamri, vous arriverez au niveau des dunes de Taboga qui surplombent l’océan. Ce spot vous permettra aussi de tester le « sandboard » (surf sur le sable) : une activité très appréciée par les adolescents !

Au Sud, prévoyez un temps de trajet deux fois plus important (3 h 30) pour atteindre la fameuse plage blanche. Cette dernière s’étend sur plus de 40 km à l’ouest de Guelmim et elle se présente comme la continuité du Sahara. C’est un lieu idéal pour passer une journée, voire une nuit en famille, les pieds dans le sable chaud qui se teinte parfois de reflets rouges bien particuliers.

QUELLES EXCURSIONS AU DÉPART DE MARRAKECH ?

L’ancienne cité impériale attire de nombreux touristes venus en famille découvrir le Maroc, tout en profitant des infrastructures de la grande ville. Avec plus de 10 clubs de vacances, Marrakech héberge sans problème tous les visiteurs curieux. Vous trouverez facilement des guides prêts à vous emmener aux quatre coins du pays.

QU’EN EST-IL DES SÉJOURS ORGANISÉS DANS LE SUD ?

Contrairement à ce que prétendent certaines agences, il est quasi impossible d’aller explorer les déserts aux alentours de Zagora en une journée seulement. En effet, ces zones se situent en réalité à plus de 400 km de Marrakech, ce qui correspond à environ 12 heures de bus (aller plus retour). En famille, surtout avec des enfants en bas âge, ce type de trajet semble bien trop éprouvant pour vous garantir un voyage dans les meilleures conditions. De plus, vous ne pourrez passer qu’une à deux heures sur place avant de devoir prendre la route du retour. Si vous tenez absolument à vous rendre dans les endroits touristiques les plus emblématiques, tels que l’erg Chegaga, prévoyez de vraies excursions d’au moins 3 à 4 jours, qui vous permettront de faire des arrêts dans des villes étapes, comme Ouarzazate, et de dormir une nuit dans un campement.

PARTEZ À LA RENCONTRE DU DÉSERT D’AGAFAY

En séjournant à Marrakech, vous aurez la chance d’être à seulement 30 minutes de route de la zone d’Agafay. Ici, pas de sable, mais un immense désert de pierres totalement dépaysant. Le panorama est absolument splendide : les roches sèches sur lesquelles vous évoluerez contrastent de façon impressionnante avec la vue sur les sommets couverts de neige de l’Atlas ! Si vous êtes amateur de conduite sportive, vous pourrez parcourir cet espace incroyable en quad ou au volant d’un buggy. Pour un rythme plus lent, optez pour les randonnées à dromadaires. Elles plaisent énormément aux plus jeunes, qui adorent le contact avec les animaux.

Vos enfants ne veulent plus retourner au club ? Offrez-leur une expérience inoubliable en passant une nuit dans un bivouac confortable au cœur de ce désert si particulier. Ensemble, vous pourrez observer les étoiles, échanger au coin du feu et profiter d’un moment hors du temps au milieu d’une nature paisible.

IBEROSTAR SAÏDIA : UN CLUB ISOLÉ À LA FRONTIÈRE ALGÉRIENNE

Parmi les hébergements de vacances disponibles sur le territoire, le Club Coralia Iberostar 5* se distingue par son isolement. En effet, c’est le seul logement de ce type implanté à l’Est, à la frontière algérienne dans la station balnéaire de Saïdia. Cet emplacement permet d’accéder aisément à de magnifiques plages, donnant sur la mer d’Alboran. En ce qui concerne le désert, ne vous aventurez pas sans guide : vous risqueriez de vous retrouver dans des zones militarisées. En revanche, vous pourrez observer les dunes depuis l’oasis de Figuig, qui a su préserver son charme authentique. Ses habitants sont réputés pour être très accueillants, ils se feront donc un plaisir de vous accompagner le long de la palmeraie, ou de vous mener face au désert qui encercle la ville. Attention, toutefois, ce lieu se situe tout de même à plus de 5 heures de route !