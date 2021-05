Meilleurs employeurs au Maroc : huit entreprises s’illustrent malgré la crise

Huit entreprises ont été déclarées lauréates du programme «Meilleurs employeurs au Maroc», pour son édition 2021. Il s’agit de Comdata, BSH Electroménager, Société Général Africa Technology Services, Chaabi LLD, Teleperformance, Schindler, Pfizer, MSD Santé animale, a indiqué mercredi un communiqué des organisateurs. Organisé depuis onze ans au Maroc, le programme international de certification des entreprises vise à rendre hommage aux entreprises qui se distinguent par la qualité des politiques et des pratiques RH déployées au sein de leurs organisations et par l’engagement de leurs collaborateurs.

Dans la catégorie des entreprises de plus de 150 collaborateurs, Comdata, leader des services externalisés de centres d’appels et de la relation client, a remporté la première position dans le classement des meilleurs employeurs pour la deuxième année consécutive, fait savoir le communiqué.

Dans la catégorie des entreprises de moins de 150 collaborateurs, BSH Electroménagers a maintenu sa première position pour la deuxième année consécutive. Filiale d’un groupe international, l’entreprise est spécialisée dans la production, la vente et l’installation de produits électroménagers. D’autres employeurs tels que la Société Général Africa Technology Services, Chaabi LLD, Teleperformance, Schindler, Pfizer, MSD Santé animale se sont illustrés par leurs efforts pour renforcer la culture de l’entreprise et à aider leurs équipes à adhérer au changement, à saisir les occasions, à avoir le courage d’innover et à faire preuve d’un esprit d’équipe et à maintenir le lien durant la pandémie de Covid-19, poursuit le communiqué. Le programme des «Meilleurs employeurs au Maroc» fait partie du programme international de certification connu sous le nom «Best places to work» récompensant les meilleurs employeurs dans différent pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axé sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

Source : Les Inspirations Éco