Ligue des champions : le Wydad face au Moulodia d’Alger

CLASSEMENT/ BOTOLA 20/21

# Equipes M V N D Pts 1 Wydad Athletic Club 13 8 3 2 27 2 Raja Club Athletic 13 7 4 2 25 3 Hassania Agadir 13 5 5 3 20 4 Ittihad Tanger 13 6 2 5 20 5 AS FAR Rabat 13 5 5 3 20 6 RS Berkane 12 5 3 4 18 7 Olympic Safi 13 5 3 5 18 8 Mouloudia Oujda 13 5 2 6 17 9 CA Youssoufia Berrechid 13 3 8 2 17 10 SC Chabab Mohammedia 14 3 7 4 16 11 Moghreb Tétouan 13 3 6 4 15 12 MAS de Fès 13 2 9 2 15 13 FUS Rabat 13 3 5 5 14 14 Difaâ Hassani El-Jadidi 13 2 5 6 11 15 Renaissance Zemamra 13 3 2 8 11 16 Rapide Oued Zem 13 2 5 6 11

Le Wydad de Casablanca, ultime représentant marocain en Ligue des Champions, affrontera le MC Alger en quarts de finale de la compétition. Le tirage au sort vient d’être effectué, ce vendredi 30 avril, au Caire.

En cas de qualification en demi-finale, les Rouges seront face au gagnant du match Kaiser Chiefs-Simba.

Voici les affiches de ces quarts de finale

Al Ahly-Mamelodi Sundowns

MC Alger-Wydad de Casablanca

CR Belouizdad-Espérance de Tunis

Kaiser Chiefs-Simba

Le Wydad a fini la phase de groupes en tête du groupe C avec 13 points (4 victoires, 1 nul et 1 défaite), devant les Sud-Africains de Kaiser Chiefs (9 pts), les Guinées du Horoya (9 pts) et les Angolais de Petro Atletico .

Le MC Alger s’est, lui, qualifié après un parcours mouvementé dans le groupe D (2 victoires, 3 nuls et 1 défaite). Il aura fallu attendre l’ultime journée pour voir les Algériens arracher le nul contre l’Espérance (1-1) et éliminer les vice-champions en titre: les Egyptiens du Zamalek.

Source : Le 360