Office des changes: comment bénéficier de la dotation touristique supplémentaire ?

L’Office des changes a annoncé, lundi, la publication sur son portail internet d’un guide numérique simplifié sur les modalités de fonctionnement du service « Dotation Touristique Supplémentaire » (DTS). Conçue dans un langage clair, précis et concis, la représentation énonce les fonctionnalités du service DTS et explicite ses modalités de fonctionnement. Ce service en ligne est une solution électronique ayant pour objectif de simplifier les modalités d’octroi du supplément de la dotation touristique qui est égal à 25% de l’Impôt sur le Revenu payé ou prélevé à la source au cours de l’année précédente. Mais, comment bénéficier de la dotation touristique supplémentaire ?

Interface DTS: Il est nécessaire d’accéder à l’interface DTS de l’Office des Changes, disponible sur la plateforme SMART, via le lien suivant :https://dts.oc.gov.ma/SGD_IR. Formulaire de renseignement: Il faut, par la suite, renseigner les champs figurant sur le formulaire. Une fois la demande validée et un numéro de demande attribué, il est possible de procéder à l’édition du récépissé en cliquant sur « Imprimer le récépissé ». Dépôt de la demande:

Ensuite, il est nécessaire de se présenter à un point de change (banque, bureau de change ou établissement de paiement), muni du récépissé et d’une copie de la pièce d’identité pour l’activation du droit. Justificatif du paiement de l’IR: Les citoyens disposant d’un document justifiant le paiement de l’IR, délivré par une Administration marocaine, peuvent le présenter au point de change de leur choix pour bénéficier du supplément de la dotation touristique. Pour les retraités, le document doit justifier le paiement de l’IR au titre de la dernière année d’exercice.

Source : Le siteinfos.ma