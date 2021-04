Nature Pardonne Nous :Par Mme Houria Zaari

En plein sommeil, je m’agite.

Je me réveille, je cogite.

C’est le chaos, le monde bascule.

S’en faudrait-il d’une virgule,

Pour qu’il s’effondre,

Nul ne peut en répondre.

Corona quand tu nous tiens.

Tu fais fi de tous les liens.

Vas-t-en lui intime l’enfant en péril!

Pauvre petit être si puéril!…

La planète nage et flotte en plein délire.

Il vient de nous envahir

Cet insidieux, ce satané virus.

Ce sournois, ce minus.

Au secours! On en appelle au ciel.

Quel mirage.On rendait la vie artificielle.

La mort sans distinction ni de race ni de situation fauche.

Et de la tête que l’on hoche,

On avoue notre impuissance.

Oh,lueur d’espoir le renouveau d’une naissance.

Quel vague à l’âme,quelle détresse .

Voir partir tous ces morts quelle tristesse.

L’humanité a perdu tous ses repères.

Elle incinère ses pères et mères.

Epargne l’enfant!!!

Il est innocent.

Le monde se confine,

Les hommes font grise mine.

Grouillement,fourmillement,

Et à la clé déconfinement,puis reconfinement.

Toute cette agitation malsaine,

Maintenant est bien vaine.

Nous nous enlisons dans ce cauchemar.

N’est-t-il pas trop tard?

La nature à repris ses droits,

L’air éthéré s’est purifié.

Confinement oblige un silence salvateur s’est installé.

Les bêtes déambulent dans la ville,

Elles ont repris leur droit de cité.

Mais nos esprits restent tourmentés.

Nature pardonne la convoitise,

La cupidité.Pardonne l’égoisme,

L’insatiable soif de pouvoir des hommes,

Leur folie meurtrière.

Il ont mis à leur yeux des oeillères.

Ils t’ont fait subir trop d’affronts.

Et passé ce châtiment divin,

Relèveront-t-ils leur front,

Pour ne jamais oublier et se souvenir.

Et comprendront-ils enfin,

Qu’ils devront te respecter.

Il en va de leur survie.