Immigrer au Canada ! À n’importe quel prix ?

A. Khouibaba, Montréal

On ne choisit pas son lieu de naissance et à la question: « Si vous pouviez choisir le pays de votre naissance, lequel choisiriez-vous ? », nombreux sont ceux qui vous nommeraient un autre pays que le leur. Peu importe d’où on vient, pays riche ou pays pauvre, industrialisé ou en voie de développement : le jardin du voisin est toujours plus vert. C’est la loi de Murphy. Le mercure à Montréal ne s’arrête pas à moins 30°C, mais descend encore plus bas. Quelquefois avec le facteur vent, il fait moins 60°C. Et dire que la planète se réchauffe !

– D’où viens-tu ?

Du Maroc.- Tabarouette, qu’est-ce que tu fais dans ce froid ?

Vous serez initié au ski, d’abord en patinant sur le chemin qui vous mènera au supermarché ou même en sortant de l’aéroport. Bienvenue au Québec, vous dira un agent d’immigration « nationaliste » à votre arrivée à l’aéroport… Bienvenue au Canada, vous dira un « fédéraliste ». Vous ne comprenez pas tout de suite.

Mais vous comprendrez sûrement dans les semaines suivantes car les Québécois font l’amour 7,3 fois par mois mais parlent de la relation Québec-Canada au minimum 8 fois par jour : au petit déjeuner, à la pause café, au lunch, chez l’épicier, au bar et pour commenter les informations de 18, 22 et 23 heures. Sauf que, dans le premier cas, ça dure 40 minutes environ et dans le deuxième cas la durée est indéterminée. Qui vous a dit que l’enfer était chaud ?

Un sujet de discussion très courant : la météo. Après vous avoir dit bonjour, on commente la température ; c’est une façon de démarrer une discussion d`affaires ou de plaisir. Je n’avais jamais pensé que le froid pouvait causer des brûlures mais il paraît qu’il est plus grave d`être brûlé par le froid que par la chaleur (l’équilibre du Bon Dieu). Lorsque les gens entrent dans une maison, on dirait qu’ils sortent d’un bain turc : toute une vapeur s’échappe d’eux. Encore une autre preuve que la chaleur et le froid agissent de la même manière sur notre corps.

Dépanneur : ce n’est surtout pas où il faut aller pour démarrer (booster) votre voiture gelée par l’hiver mais pour trouver ce qui manque dans votre réfrigérateur : lait, beurre, oignons, tomates, etc. … l’essentiel. Mais pour faire une « grosse commande » comme vous dira un Québécois, il faut aller chez Provigo, IGA ou chez Métro…mais encore une fois, Métro en rouge et non pas en bleu, sinon vous risquez de faire une petite ballade dans les rames d’un des métros les plus propres et les plus faciles à utiliser du monde.

C’est lors de votre première promenade dans les rues de Montréal que vous vous rendez compte de l’importance des chaussures d’été et cela, comme des pneus d’hiver et des pneus d’été. Il ne faut surtout pas mettre vos chaussures ou vos pneus d’été en hiver car vos freins n’auront aucune utilité ou encore, comme le dirait un Québécois, vos « brakes » ne serviront à rien.

Vous avez encore envie de venir au Canada? Je suis sûr que vous allez me répondre oui. Un pays d’un million de lacs, un pays de dix millions de kilomètres carrés pour une population de 30 millions d’âmes, quel espace ! Le Québec à lui seul fait trois fois et demie la France pour une population de 7 millions de personnes contre 60 millions en France.Comment ne pas être ému par la beauté de l’automne avec ces couleurs naturelles que même les peintres n’ont pas réussi à reproduire, l’été si agréable, le sourire sur les visages de tous les passants ? On dirait que les gens sortent de leur souterrain. Le printemps tout vert nous fait oublier la dureté de ces quelques mois d’hiver. Certains Canadiens vous diront d’ailleurs que cette froidure est un mal nécessaire et qu’ils ne sont pas prêts à perdre ces moments difficiles. Car tout ici est préparé en conséquence. Alors qu’au Maroc, vous risquez d’avoir froid dans une maison lorsque la température extérieure descend à 10° Celsius, au Canada, vous avez chaud lorsqu’il fait moins 30°C au dehors.

Les Québécoises et les Québécois de souche, contrairement à certains européens, sont généralement d’une simplicité et d’une chaleur extraordinaires. Derrière ce tempérament se cache une compétence et un sérieux sans égal au travail. On ne peut associer ces francophones de l’Amérique du Nord aux Français de France, aux francophones de la Belgique ou d’ailleurs. Ils fonctionnent en Américains. Ils ont une compétence nord-américaine et une culture française. Le Québécois ou la Québécoise aime son « job » qu’il (elle) soit concierge ou ministre. C’est son travail. Sa conscience professionnelle est souvent très forte. Lorsque vous rencontrez un préposé à l’entretien, il vous parlera avec fierté de sa façon de passer l’aspirateur et pour lui, son seul objectif est d’être le meilleur dans son domaine. De même si vous parlez à un ingénieur, il vous expliquera son plan avec fierté; son objectif est aussi celui d’être le meilleur. L’objectif de chacun est de mener à terme la mission que la société lui a confiée.

Immigrer au Canada à n’importe quel prix ?La planification des gouvernements (fédéral et provincial) détermine le nombre d’immigrants qui entrent chaque année au Canada. Les Canadiens ont opté pour une immigration plus massive afin de faire face à la baisse de natalité car, si les immigrants n’entrent pas en grand nombre, le gouvernement n’aura plus les moyens de payer les pensions de vieillesse de ses citoyens. Puisées à même les coffres de l’État, ces pensions, désignées sous le nom de régime des rentes, découlent des déductions tirées des chèques de paie des travailleurs. Les Canadiens investissent à long terme dans leurs projets d’immigration et un immigrant au Canada est un futur citoyen : remplir les critères d’admissibilité est donc d’une importance capitale (scolarité, langues, etc.). Mais, ce qui importe davantage encore, c’est cette liberté exprimée dans la charte canadienne : les droits de la personne dans les articles 2 et 15.1ARTICLE 2. Chacun jouit des libertés fondamentales suivantes : A) Liberté de conscience et de religion ; B) Liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication ; C) Liberté de réunion pacifique ; D) Liberté d’association. ARTICLE 15.(1) La Loi ne fait exception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la Loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale et ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Au bout de trois ans, si vous êtes sages, c’est-à-dire si vous ne commettez pas de crime, vous vous présentez devant un juge de citoyenneté pour prêter le serment officiel :

Je déclare solennellement que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à sa majesté la reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs en conformité de la Loi et que j’observerai fidèlement les Lois du Canada et remplirai mes devoirs de citoyen canadien !

Après ce serment, vous faîtes la demande et au bout de trois jours, vous recevez un titre de voyage, c’est-à-dire un passeport canadien. Tout fier, vous prenez alors l’avion et vous vous retrouvez à Charles de Gaulle. Le policier à l’aéroport prend votre passeport et vous examine de haut en bas, de droite à gauche. Après cinq minutes de vérification qui semblent une éternité, il finit par apposer son estampe sur votre passeport et vous le remet avec un commentaire tel que « pourtant vous n’avez pas la gueule d’un Canadien ».

Une brochure du gouvernement canadien définit les citoyens du pays ainsi et je cite : « D’où viennent les Canadiens aujourd’hui ? » Ils sont venus de tous les coins du monde, apportant avec eux leur langue, leurs valeurs et leurs façons de vivre particulières de même que leur énergie, leur esprit créateur et leurs espoirs. Pour les Canadiens, chaque jour est une occasion de se rappeler qui ils sont, où ils sont et où ils vont. Les tous premiers habitants du Canada, les Inuits et les Amérindiens croyaient que la terre où ils vivaient n’appartenait à personne. En effet, nous sommes tous des invités. Nous devons donc user de sagesse, prendre soin de ce magnifique pays et respecter également tous les autres invités du Canada ; que leurs ancêtres soient arrivés voilà très longtemps, qu’ils viennent ou qu’ils ne soient pas encore arrivés.

« Petit guide de langue « québécoise »Au Québec, l’influence de la vieille France – et donc du bon vieux français – a joué un grand rôle dans le langage actuellement parlé ! On y trouve encore des expressions devenues aujourd’hui inusitées, voire même inconnues dans les pays francophones. N’oublions pas non plus les voisins anglais : le Canada anglais et les États-Unis. Leur influence a teinté la langue québécoise d’anglicismes… Cependant, on ne dit quand même pas un week-end, mais fin de semaine !

Voici un petit guide de la langue « québécoise

achaler : déranger

accommoder : rendre service

ajusteur : expert d’assurances

être en amour : être amoureux

aréna : patinoire publique

aubaine : soldes

babillard : tableau d’affichage

bas : chaussette

bum : voyou

bébelle : objet ; jouet

un bec : un baiser sur la joue

bicycle : bicyclette

blonde : petite amie

bonjour : au revoir

boucane : fumée

prendre un break : faire une pause

breuvage : boisson

prendre une brosse : prendre une cuite

la brunante : le crépuscule

barrer : fermer à clef

batterie : pile

blé d’Inde : maïs

bleuets : myrtilles

brailler : pleurer

ça coûte un bras : c’est hors de prix

café régulier : café filtre très allongé

cabaret : plateau

cadran : réveil

camisole : T-shirt

canceller : annuler

une cane : boîte de conserve

capoté : dingue

carrosse : poussette

chanteur de pommes : dragueur

char : voiture

chaudière : seau

chauffer : conduire

cheap : bon marché

checker : vérifier

chicane : querelle

chum : copain ; petit ami

clairer : dégager

claque : couvre-chaussure

tourner les coins ronds : faire les choses à peu près

condominium : immeuble en multipropriété

contracteur : entrepreneur

coquerelle : cafard

une couple : quelques-uns

couvent : pensionnat

croche : de travers

cruiser : draguer

cuve : évier

cassé : fauché

se chicaner : se disputer

chien chaud : hot-dog

commandite : sponsor

crosseur : malhonnête

cute : mignon(ne)

crisser son camp : déguerpir

cégep : lycée

débâcle : fonte des neiges

débarbouillette : gant de toilette

drave : transport du bois par flottage

all dressed : garnie

déjeuner : petit déjeuner

dépanneur : épicier ouvert tard le soir

dispendieux : cher

ébéniste : menuisier

école de rang : école de campagne

écœurant : excellent

épais : niais, crétin, idiot

être engagé : occupé (ligne téléphonique) ; embauché

se faire enfirouaper : se faire leurrer

s’enfarger dans les fleurs du tapis : se compliquer la vie

passer au feu : brûler les feux de circulation

fève : haricot

fournaise : chaudière

fin : gentil

être flyé : être original

frette : froid

avoir du fun : s’amuser

fuse : fusible

fin de semaine : week-end

fête : anniversaire

flasheur : clignotant

faire du pouce : faire du stop

garocher : lancer

gaz : essence

être gelé : être drogué

gnochon : imbécile

la haute gomme : des gens haut placé

granola : baba cool végétarien

gang : bande

garnotte : caillou

gomme : chewing-gum

les gosses : les testicules

habitant : plouc

huile à chauffage : mazout

huard : dollar canadien

jaser : bavarder

job : travail

joke : blague

Liqueur : boisson gazeuse

distance : appel interurbain

maganer : abîmer

lumière : feu de circulation

lignes : frontières américaines

magasiner : faire des courses

maller : poster

maringouin : moustique

minoucher : caresser

minoune : vieille voiture

avoir de la misère : peiner

mitaines : moufles

mise à pied : licenciement

niaiser : faire l’imbécile

niaiseux : nigaud, sot, stupide, bête

nono : niais

un orignal : Élan du Canada

être pacté : être ivre

pamphlet : prospectus

pantoute : pas du tout

peser : presser

pitoune : bille de bois

placoter : parler

prendre le plancher : se faire remarquer

pluger : brancher

un poêle : cuisinière

pogner : séduire

poudrerie : neige fine

prélard : linoléum

parcomètre : parcmètre

pas pire : pas mal

pinote : arachide

pitonner : zapper

platte : ennuyeux

quétaine : ringard

se faire passer un Québec : se faire avoir

avoir l’esprit ratoureux : avoir l’esprit tordu

robineux : clochard

rôtie : toast

ruine-babine : harmonica

récipiendaire : lauréat

sloche : gadoue

serrer : ranger

smart : gentil

souper : dîner

sparage : geste

en spécial : en solde

souffleuse : chasse-neige

sous-marin : sandwich allongé

un système de son : une chaîne hi-fi

tabagie : débit de tabac

table tournante : platine à disques

table d’hôte : menu à prix fixe

tannant : taquin ; fatigant

téteux : lèche-botte

toffer : endurer

traversier : bac (ferry-boat)

truck : camion

toune : chanson

tuque : bonnet

ticket : contravention

toffe : difficile

ustensiles : couverts de table

valise : coffre de voiture

vidange : poubelle

virage en U : demi-tour

Il est vite : Il est rapide, intelligent

waiter : garçon de café

watcher : surveiller