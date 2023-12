PHOTOS – Hunter Biden, Raphaël Dupond-Moretti… Ces enfants de politiques ont fait polémique

TOUS LES DIAPORAMAS

Joe Biden et son fils Hunter, lors de la célébration de l’Independence Day dans le parc de la Maison Blanche à Washington, le 4 juillet 2022.

À 53 ans, Hunter Biden est actuellement qualifié dans la presse comme le talon d’achille de son père suite à ses récents déboires avec la justice. Ce mardi 20 juin, le fils du président américain a plaidé coupable pour deux chefs d’accusations : Fraude fiscale et détention illégale d’une arme à feu. En reconnaissant sa culpabilité, le fils du chef d’État américain devrait ainsi échapper, de justesse, à la prison.

Hunter Biden lors des “45 Annual Kennedy Honors” à la Maison Blanche à Washington DC, le 4 décembre 2022.

D’après nos confrères du Figaro, Hunter Biden faisait “l’objet depuis plusieurs années d’une enquête fédérale sur ses finances et ses affaires douteuses avec des partenaires étrangers“. Il n’aurait donc pas déclaré entièrement ses impôts. À cela, il aurait également acheté une arme, en 2018, alors qu’il était encore toxicomane. Un acte préjudiciable par la justice américaine.

Nadine Morano aux côtés de l’un de ses trois enfants, Grégoire.

Le mardi 23 mai 2023, l’un des trois enfants de Nadine Morano a été placé en garde à vue pour un délit de fuite faisant suite à un accident de la circulation survenu alors qu’il conduisait sous l’emprise de la cocaïne.

Nadine Morano lors de la rentrée des jeunes républicains au Parc Floral à Paris, en 2021.

Grégoire Morano est le fils de Nadine Morano. Il est impliqué dans un accident de la route survenu alors qu’il était sous l’emprise de cocaïne. Sur ses réseaux sociaux, ce jeune homme de 32 ans se présente comme un entrepreneur, spécialisé dans la création de contenus vidéos. Basé à Nancy, il a également vécu aux États-Unis et à Paris.

Eric Dupond-Moretti lors du 103 ème Congrès des maires de France à Paris en 2021.

En janvier 2023, Raphaël Dupond-Moretti a d’abord été arrêté puis placé en garde à vue pour des soupçons de violences conjugales sur une ancienne compagne, à Courchevel en Savoie. Le jeune homme aurait ensuite été mis en examen, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l’hôtel de Matignon, à Paris, France, le 5 mai 2023.

Éric Dupond-Moretti, père de deux enfants, a aussitôt réagi auprès de LCI, alors que son fils Raphaël reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. “En tant que père, je suis dévasté”, a-t-il déclaré, précisant avoir “une pensée pour la victime” et demandant à ce qu’on “respecte [s]a vie familiale”.

Louis Sarkozy à Paris le 29 octobre 2019

Personne n’a oublié ses facéties à l’Elysée. A tout juste 15 ans, Louis Sarkozy se fait remarquer en jetant une tomate sur une policière en faction devant le palais. C’est “le geste malheureux” d’un enfant, tente de désamorcer l’Elysée en pleine polémique, en mars 2012. Nicolas Sarkozy se serait même excusé auprès de la policière.

Louis Sarkozy à Paris le 29 octobre 2019

Sept ans plus tard, Louis Sarkozy avait donné une autre version : “C’est totalement faux de dire que j’ai visé des policiers. J’ai été élevé par des policiers (des gardes du corps). J’ai peut-être ciblé quelques voitures”, assurait-il, avant d’évoquer la réaction de Nicolas Sarkozy : “Mon père était livide, comme il aurait dû l’être, si c’était vrai. Mais j’ai réussi à le convaincre que c’était faux”.

Valérie Pécresse et ses fils Baptiste et Clément dans “Une ambition intime” le 7 novembre 2021

En 2016, Clément Pécresse est arrêté en possession de quelques grammes de cannabis, à la sortie de son école d’ingénieur. Garde à vue, perquisition, fuite dans les médias… L’affaire a ébranlé sa mère, toujours affectée par ce “traitement spécifique” qu’elle attribue à ses adversaires politiques.

Clément Pécresse dans “Une ambition intime” le 7 novembre 2021 sur M6

“Quelques années plus tard, je lui ai dit : ‘On a quand même été cool avec toi, on ne t’a pas embêté.’ Et là, il m’a répondu : ‘Mais tu sais, maman, si vous n’aviez pas été cool… Moi, j’étais prêt à aller me jeter dans la Seine, tellement j’étais mal“, vient de raconter Valérie Pécresse dans Une ambition intime sur M6.

Thomas Fabius à Paris au Parc des Princes le 30 septembre 2014

Fils de l’ancien Premier ministre socialiste, Thomas Fabius a multiplié les apparitions dans la rubrique judiciaire. Le dirigeant d’entreprises, connu pour son amour des casinos, a été condamné en 2011 à 15 000 euros d’amende pour “abus de confiance”, puis à 75 000 euros d’amende pour “escroquerie” huit ans plus tard.

Thomas Fabius à Paris le 30 octobre 2014

En 2012, une enquête avait également été ouverte pour des soupçons de “faux”, “escroquerie” et “blanchiment”. La justice s’interrogeait sur l’acquisition d’un appartement de 280 m² à Paris, pour 7 millions d’euros, alors que l’homme ne payait pas d’impôt sur le revenu en France. Il affirmera avoir pu l’acquérir grâce à ses gains au casino et des prêts de plusieurs millions d’euros.

Laurent Juppé en 2016

En 1995, Laurent Juppé est accusé d’avoir obtenu une réduction du loyer de son appartement parisien grâce à son père, adjoint aux finances de la Ville deux ans plus tôt.

Laurent Juppé

Il y aura une plainte pour “prise illégale d’intérêts”, visant également un autre apparement d’Alain Juppé, mais le dossier sera classé. Laurent Juppé, devenu un discret producteur dans l’audiovisuel, quittera toutefois son studio.

Léonard Trierweiler à Paris le 29 mars 2018

Durant le mandat de François Hollande, Léonard Trierweiler se fera notamment remarquer sur Twitter. Où ses clash avec Louis Sarkozy régalent les internautes : “C’est tata Nadine qui écrit tes tweets pour être si arrogant et nul en français ?“, lui a-t-il un jour lâché.

Valerie Trierweiler, son fils Léonard et Guillaume Gomez à Paris le 28 juin 2018

Le cuisinier s’est toutefois réconcilié avec Louis Sarkozy autour d’un verre. Mais il continuera de se faire remarquer en se moquant notamment de son ex “beau-père” : “Et on dit quoi à @fhollande ? Merci pour ce moment 😉 #DirectPR“, avait-il par exemple tweeté. Depuis, il est beaucoup plus sérieux sur le réseau social, se contentant de partager son amour pour la cuisine de temps à autre.

Thomas Hollande et Emilie Broussouloux à Cannes le 12 mai 2018

En 2012, quelques mois après l’élection de son père à l’Elysée, Thomas Hollande s’en prend à Valérie Trierweiler et à son fameux tweet soutenant un adversaire de Ségolène Royal. Un message “hallucinant” selon ses propos, cités dans Le Point : “Ça m’a fait de la peine pour mon père, il déteste tellement que l’on parle de sa vie privée. Ça a détruit l’image normale qu’il avait construite (…) Je savais que quelque chose pouvait venir d’elle un jour, mais pas un si gros coup”, déplore-t-il, réclamant qu’elle clarifie son rôle : “Soit elle est journaliste, soit elle a un cabinet à l’Elysée. Et surtout, pas de deuxième tweet !”

Thomas Hollande et Emilie Broussouloux à Paris le 2 juin 2018

Sauf que l’avocat dément ensuite les propos rapportés : “Certains sont déformés ou sortis de leur contexte, ils ont été tenus lors d’une conversation informelle“, assure-t-il. La journaliste Charlotte Chaffanjon lui répondra rapidement : “Aucun propos n’a été déformé“, a-t-elle assuré sur Twitter.

Marisol Touraine à Paris le 22 juin 2019

En septembre 2013, c’est le fils de Marisol Touraine, ex-ministre de la Santé de François Hollande, que l’on retrouve dans la rubrique judiciaire avec une condamnation à trois ans de prison ferme pour extorsion de fonds.

Marisol Touraine à Paris le 1er juillet 2020

Deux ans plus tôt, Gabriel Reveyrand de Menthon (19 ans) et un complice, pénètrent dans un appartement à Paris. Munis d’une arme factice, ils menacent son occupante et volent 990 euros. Le fils de l’ex-ministre avouera avoir agi ainsi pour rembourser une dette.

François Fillon à Paris le 11 mars 2020

En 2009, François Fillon n’est pas encore inquiété par le Penelopegate. C’est l’un de ses fils qui dérape : il est épinglé pour comportement dangereux sur la route. A bord d’un 4×4, avec trois autres jeunes, il colle une motarde sur une autoroute entre Rennes et Lorient.

François Fillon à Paris le 29 juin 2020.

“Ça aurait pu très mal se terminer”, racontera la motarde de 41 ans qui a eu très peur. “Comment on peut s’amuser avec la vie des êtres humains comme ça ? On ne s’en va pas en riant et encore moins avec un bras d’honneur.” Le fils de François Fillon, qui a nié avoir agi intentionnellement, écopera d’un rappel à la loi.

Jean-Christophe Mitterrand à Paris le 8 mars 2013

Conseiller pour l’Afrique de son père François Mitterrand, de 1986 à 1992, Jean-Christophe Mitterrand sera mêlé à l’affaire de l’Angolagate, commerce illégal d’armes vers l’Angola dans les années 90.

Jean-Christophe Mitterrand à Paris le 6 janvier 2014

Il est condamné en octobre 2009 à deux ans de prison avec sursis et 375 000 euros d’amende pour recel d’abus de bien sociaux.

Pierre-Philippe Pasqua et son père Charles Pasqua en janvier 2010 à Paris

Dans les années 1990, un autre “fils de” fait polémique. Pierre-Philippe Pasqua est accusé d’avoir empoché des commissions occultes, via des sociétés cachées dans des paradis fiscaux, lorsque son père était ministre de l’Intérieur, dans le cadre des affaires Sofremi et Alstom.

Pierre-Philippe Pasqua et son père Charles Pasqua en janvier 2010 à Paris

Il écopera de deux ans d’emprisonnement, dont un ferme, pour chaque affaire, en 2008 et 2010.