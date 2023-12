Joe Biden dans la tourmente : son fils Hunter une nouvelle fois inculpé

Le jeudi 7 décembre 2023, Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, a été inculpé une nouvelle fois en seulement un an. Cette fois, l’homme de 53 ans est accusé de fraude fiscale.

C’est un nouveau scandale qui secoue en ce moment-même la Maison-Blanche. Le jeudi 7 décembre 2023, dans un document relayé par l’AFP, on apprend que Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, est une nouvelle fois inculpé cette année. L’homme de 53 ans est cette fois-ci accusé de fraude fiscale.

L’ancien homme d’affaires américain aurait, en effet, été “impliqué dans un stratagème” qui lui a permis de ne pas payer 1,4 million de dollars d’impôts dus entre 2016 à 2019. Le document révèle également que le fils du président des États-Unis “a dépensé des millions de dollars dans un style de vie extravagant au lieu de payer ses impôts”. Au total, il est soupçonné de neuf chefs d’accusation, allant de la fraude fiscale aux fausses déclarations. Le fils de Joe Biden aurait par exemple dépensé son argent pour s’acheter de la drogue, des voitures et des vêtements de luxe, et aussi s’offrir la compagnie “d’escorts”. Hunter Biden pourrait donc être jugés deux fois au tribunal au cours de l’année 2024. De son côté, son père, Joe Biden, va tenter d’être élu pour un second mandat à la Maison-Blanche. Une élection qui pourrait désormais être en péril…

Hunter Biden déjà inculpé pour détention illégale d’arme à feu

Le 14 septembre 2023, Hunter Biden avait déjà été inculpé une première fois pour détention illégale d’arme à feu. Il en avait, en effet, acheté une de façon illégale il y a cinq ans. En plus de posséder illégalement une arme, ce dernier avait été accusé d’avoir fait une fausse déclaration. L’homme de 53 ans a affirmé dans un formulaire ne pas souffrir d’addictions pour pouvoir acquérir le revolver. Cependant, à cette même époque, il avait reconnu avoir consommé de la drogue. Hunter Biden pourrait encourir jusqu’à 17 ans de prison pour fraude fiscale, mais aussi 25 ans supplémentaire pour la détention illégale d’arme à feu. Son jugement devrait être connu l’année prochaine. Affaire à suivre…