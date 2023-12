Maroc : des visas Schengen vendus à 15 000 euros ?

Le ministère des Affaires étrangères espagnol a lancé une enquête sur les allégations de vente de visas Schengen à des citoyens marocains au consulat d’Espagne à Nador. De nombreuses plaintes avaient été adressées.

D’après ces témoignages, l’obtention de ces visas coûterait jusqu’à 15 000 euros. Toutefois, des sources diplomatiques ont précisé au journal EL Español que cette enquête en cours ne concerne pas directement le trafic de visas.

Plusieurs médias locaux rapportent depuis plusieurs jours une possible affaire d’achat et de vente de visas Schengen impliquant le consulat de Nador et des intermédiaires réclamant entre 10 000 et 15 000 euros par visa. Selon ces rapports, le consulat accepterait des demandes de visas via ces intermédiaires, sans que les critères légaux requis ne soient respectés.

Cette situation à Nador fait écho à un cas similaire survenu au consulat de Tanger, révélé par le même journal en juin dernier. Cette affaire s’est soldée par l’arrestation de deux personnes et le licenciement d’un employé du consulat. Des irrégularités à Tanger avaient déjà été signalées par un agent de police en 2012, conduisant à l’ouverture d’une enquête par le ministère des Affaires étrangères espagnol.

Par ailleurs, à Nador, les autorités ont arrêté l’année dernière le propriétaire d’une pharmacie près du consulat espagnol, après la découverte de documents liés aux visas espagnols lors d’une perquisition. Cette personne a été condamnée à un an de prison. De plus, la police judiciaire marocaine a interpellé huit individus suspectés d’être liés à cette fraude dans les villes d’Oujda, Berkane et Nador, soupçonnés de collaboration avec des réseaux criminels favorisant l’immigration irrégulière vers l’Europe.

Des pratiques similaires ont également été signalées au consulat de Nador, mais des discussions en interne ont permis d’apaiser les tensions sur place sans divulguer davantage d’informations sur ces présumés comportements.

