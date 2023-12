MRE/Marocaine : Sanaa Benzakour a été honorée du prestigieux Prix de la Femme Canadienne de l’Immobilier pour 2023 dans la région du Québec.

Sanaa Benzakour a été honorée du prestigieux Prix de la Femme Canadienne de l’Immobilier pour 2023 dans la région du Québec. En tant que cofondatrice de PMML, Sanaa a été à l’avant-garde du secteur de l’immobilier commercial au Québec. Cliquez sur le lien pour découvrir comment son leadership visionnaire et ses décisions stratégiques ont distingué PMML.

Avec 1 500 immeubles commerciaux et plus de 5 milliards de dollars d’actifs. L’engagement de Sanaa va au-delà du succès commercial ; elle œuvre activement pour l’émancipation des femmes dans l’immobilier commercial. Elle est également présidente élue de CREW Montréal et siège sur des conseils d’administration d’organisations influentes, notamment la CORPIQ et Levic.



En tant que cofondatrice de PMML, Sanaa Benzakour a fait de l’entreprise un chef de file dans le secteur du courtage immobilier commercial au Québec.

Les ensembles PMML tentent de se démarquer en étant la seule propriété commerciale basée au Québec qui se concentre sur les affaires dans la province. L’entreprise a mis en place un réseau de sept bureaux répartis stratégiquement à travers le Québec, renforçant ainsi sa portée et son impact.

« Le leadership visionnaire de Sanaa a joué un rôle central dans la mise en place d’une infrastructure opérationnelle robuste », écrit une collègue qui a proposé la candidature de Mme Benzakour pour son Prix des femmes canadiennes en immobilier. « Elle a mis sur pied une équipe administrative multidisciplinaire qui offre un soutien inestimable aux courtiers immobiliers commerciaux spécialisés et expérimentés, aux courtiers hypothécaires et aux évaluateurs agréés. »

PMML compte 1 500 immeubles commerciaux sous contrat et plus de 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Tout en bâtissant l’entreprise, Benzakour s’est efforcée d’aider les femmes à progresser dans le secteur de l’immobilier commercial. Elle est la présidente élue de CREW Montréal pour 2024 et siège aux conseils d’administration de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), qui compte 30 000 membres, et du réseau immobilier Levic.

Levic est un groupe exclusif de 100 membres de promoteurs, de constructeurs, d’investisseurs, d’avocats, d’ingénieurs, de comptables, d’architectes, de décorateurs d’intérieur, d’agences de communication et d’experts de divers horizons intéressés par l’immobilier.

« Son point de vue sur la contribution de Mme Levic, qui souligne son engagement à façonner et à influencer le paysage immobilier dynamique au Québec », écrit le collègue de Mme. Benzakour.