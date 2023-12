A Dubaï et au Maroc, l’exil doré des trafiquants belgo-marocains

Sur la liste des trafiquants de drogue les plus recherchés figurent plusieurs Belgo-Marocains. Ils vivent maintenant au Maroc, en Turquie et aux Émirats arabes unis, échappant ainsi à la justice belge et française.



Le nom de Nordin El Hajjioui alias « Dikke Nordin » figure cette liste. Il est connu pour son talent d’organisateur lors d’actions dans le port d’Anvers. Le trafic de drogue l’aurait rendu très riche. Trois demandes d’extradition du Belgo-marocain vers la Belgique ont été rejetées par un tribunal de Dubaï. Même lorsqu’il a été emprisonné dans la capitale émiratie depuis près de cent jours, la demande d’extradition du parquet d’Anvers s’est heurtée au refus des Émirats arabes unis, fait savoir La Dernière Heure. Il mène donc une vie paisible à Dubaï.

Visé par une enquête pour blanchiment d’argent, Othman El Ballouti (37 ans) de Borgerhout s’est installé à Dubaï, où il étendrait son empire. Il est accusé d’avoir financé une école primaire islamique controversée à Malines. Il ne s’est vu infliger aucune peine d’emprisonnement. En craquant Sky ECC, la police fédérale a réussi à obtenir des preuves pour le poursuivre en justice. Le trafiquant de drogue est également dans le viseur de la DEA américaine qui a ouvert une enquête. De son côté, le gouvernement américain a inscrit le Belgo-marocain sur la liste noire de l’OFAC, aux côtés de son bras droit Youssef “Benz” Ben Azza et de son plus jeune frère Younes El Ballouti. Ce dernier a été reconnu coupable il y a quelques années. Kidnappé par des gangsters français en 2016, il réussit à s’échapper de l’appartement parisien où il était détenu. Après avoir vécu pendant longtemps à Dubaï, il se trouve désormais au Maroc.

Mohamed Reda C, lui, est impliqué dans plusieurs délits : trafic de drogue, corruption, attentats et prise d’otages… Commanditaire d’attaques dans le milieu anversois de la drogue, il a été condamné à 8 ans de prison. Le baron de la drogue avait échappé à un enlèvement organisé par des criminels français. “L’Algérien” les a “bouffés tout cru” et même poursuivi après leur échec. Après, il s’installe à Dubaï. Arrêté au Maroc l’année dernière, celui qui disait “haïr les Marocains” quand il était à Anvers obtient soudainement la nationalité… marocaine en prison. Ceci rend son extradition impossible. Aujourd’hui, il est libre de ses mouvements.

Mounir El B., surnommé “Gino” en hommage au légendaire cycliste italien a été condamné à plusieurs reprises pour son implication dans des attentats dans le port d’Anvers. Ce membre du groupe d’Omar G., avec lequel il s’est brouillé s’est récemment marié au Maroc après avoir quitté Dubaï.

Colère aux Pays-Bas après la libération par Dubaï d’un trafiquant de drogue marocain

La libération d’un trafiquant de drogue néerlando-marocain et d’un trafiquant néerlando-bosniaque, qui seraient les cerveaux d’un « super cartel » européen provoque la colère des autorités néerlandaises. Les deux hommes font partie des 49 suspects interpellés en Europe et à Dubaï dans le cadre d’une opération internationale dénommée Desert light en novembre 2022.

Zuhair Belkhair, un néerlando-marocain accusé d’avoir trafiqué d’énormes quantités de cocaïne à travers le port de Rotterdam, et Edin Gacanin (40 ans), un ressortissant néerlando-bosniaque décrit par la Drug Enforcement administration (DEA) aux États-Unis comme l’un des 50 plus grands trafiquants de drogue au monde étaient l’une des « six cibles de grande valeur » capturées lors d’une série de raids coordonnées par l’agence européenne d’application de la loi, Europol, la DEA et plusieurs forces de police en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, à Dubaï, aux États-Unis fin novembre, rapporte Vice World News. Deux mois après leur arrestation, les deux barons de drogue ont été libérés par les autorités de Dubaï au grand étonnement des autorités néerlandaises.

Considéré comme le membre le plus puissant d’un « super cartel » composé de trafiquants irlandais, britanniques, italiens, bosniaques, hollandais et chiliens, Edin a été complètement libéré sans caution le 29 décembre. Bien que les procureurs néerlandais aient affirmé que les documents avaient été soumis à temps, il ne sera pas non plus extradé vers les Pays-Bas. Dans une déclaration aux médias néerlandais, Guy Weski, l’avocat du néerlando-marocain Belkhair a déclaré que son client a été libéré sous caution à peu près au même moment, alors qu’il attend le processus d’extradition vers les Pays-Bas. « Pour le moment, le client a bien été libéré après paiement d’une caution. Il attend une procédure d’extradition », a déclaré au journal Het Parool Weski.

La libération des deux hommes a choqué et irrité les autorités néerlandaises qui pensaient que l’implication significative des États-Unis dans l’affaire aurait contraint les Émirats arabes unis à libérer les deux hommes. « C’est frustrant et exaspérant pour les Néerlandais et les Américains », a déclaré le responsable de la police belge. « L’implication de la DEA dans [l’opération] était censée embarquer les Émiratis, ils avaient reçu l’assurance que le système judiciaire des EAU prenait cela au sérieux. »

Selon les procureurs néerlandais, les deux hommes ont disparu et auraient pu quitter Dubaï pour une destination inconnue. « Nous ne savons pas où se trouvent les deux suspects maintenant. Nous n’avons aucune information sur leur sort et leurs possibilités de franchir la frontière », a déclaré au journal néerlandais NU.nl un porte-parole du ministère public néerlandais (OM).

Source : Yabladi