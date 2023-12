Vers un nouveau record des échanges commerciaux Maroc

L’Espagne continue de tirer les dividendes du soutien de son Premier ministre, Pedro Sanchez, au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, annoncé le 18 mars 2022. L’année 2023, devrait enregistrer «un nouveau record historique dans les échanges commerciaux» entre le Maroc et l’Espagne, confient des sources économiques espagnoles.

En 2023, la croissance du commerce extérieur espagnol avec le Maroc est supérieure à la moyenne. Entre janvier et septembre – selon les dernières données disponibles – les exportations vers Rabat ont atteint 9,14 milliards d’euros (MM€), soit une amélioration de 3,1%, alors que les importations ont enregistré 6,75 MM€, soit une hausse de 2,1%. Une augmentation notable, sachant que les exportations de l’Espagne vers l’étranger n’ont évolué, durant la même période, que de 0,3% et les achats ont diminué de 6,7%, ajoute la même source.

Le commerce extérieur de l’Espagne avec le Maroc a clôturé l’année 2022 à ses plus hauts niveaux. Les exportations avaient atteint 11,74 MM€, avec une croissance de 23,7% ; tandis que les importations se sont établies à 8,69 MM€, soit une amélioration de 19,1% par rapport à 2021.

La semaine dernière, le Premier ministre espagnol a eu un entretien téléphonique avec son homologue marocain. «Nous avons convenu de l’importance de l’amitié entre l’Espagne et le Maroc. Nous souhaitons promouvoir le programme bilatéral déjà convenu et explorer les nouvelles opportunités offertes par cette relation renouvelée», a écrit Pedro Sanchez sur les réseaux sociaux.

L’entretien a porté sur «le renforcement de la nouvelle phase du partenariat stratégique entre le Maroc et l’Espagne, qui repose sur les fondements du bon voisinage, la confiance mutuelle et le dialogue permanent et constructif», a affirmé pour sa part Aziz Akhannouch.