Visiteurs commerciaux : assistez à des conférences, à des réunions et à d’autres événements au Canada

Comment demander un visa ou une autorisation de voyage électronique en vue d’une visite d’affaires de courte durée. Que faire lorsque vous invitez des personnes d’affaires étrangères à venir au Canada pour un événement.

Vérifiez si vous remplissez les conditions requises pour être un visiteur commercial et si vous avez besoin d’un visa ou d’une autorisation de voyage électronique ainsi que d’autres documents, par exemple une lettre d’invitation, et découvrez comment planifier votre visite au Canada.

Découvrez comment faire venir des invités d’affaires au Canada, comment inscrire votre événement auprès de nous et comment préparer une lettre d’invitation, ce que vous devez savoir au sujet des exigences protocolaires et frontalières, et plus encore.

Découvrez ce que vous pouvez apporter au Canada lorsque vous traversez la frontière.

Cette vidéo vous aidera à vous préparer à votre nouvelle vie au Canada. Elle vous expliquera ce que vous devriez faire avant de quitter votre pays d’origine afin d’être prêt lorsque vous arriverez au Canada.

Source : Immigration Canada