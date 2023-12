International EHealth Forum : Les Enjeux éthiques et déontologiques

Amal Bourquia, Najib Amghar

Professeur Amal Bourquia, néphrologie, experte en éthique et communication médicales, health consulting, écrivaine, conférencière, présidente de l’association REINS et socite marocaine santé environnement.

Professeur Najib Amghar Diplomé en néphrologie et transplantaion, Universite Paris VI / hopitaux des arméess françaises Secrétaire général du CNOM

La transformation numérique des systèmes de santé est en route depuis une quinzaine d’années partout dans le monde. Le digital s’est positionné comme un appui indispensable, complémentaire et incontournable des outils classiques de la médecine conventionnelle. Il est surtout considéré comme un levier d’innovation, de modernisation et de la prise en charge de la santé des individus.

Le Maroc n’échappe pas à cette nouvelle vague avec extension de plus en plus de son champ d’action. A titre d’exemple, l’arsenal juridique de la télémédecine est désormais opérationnel et le démarrage de cette pratique est imminent à défaut de quelques ajustements réglementaires. De même, la digitalisation constitue un axe principal dans tous les textes de loi portant le projet de la refonte du système de santé de même tous les établissements publics et privés doivent disposer obligatoirement d’un système d’information intégré facilitant d’une part la collecte des données et d’autre part la connexion avec les autres acteurs du système de santé.

L’ordre des Médecins qui veille sur la profession médicale et œuvre pour le respect de l’éthique et la déontologie, a un rôle capital à jouer dans cette transformation numérique. Il doit procéder à des ajustements pour accomplir ses missions à l’ère du digital. Il faut préciser l’impact positif du numérique sur les missions administratives de l’instance ordinale notamment les procédures d’inscription, d’installation des médecins dans leur cabinet ou dans les cliniques et également dans les domaines de sensibilisation et d’information. Les mesures d’accompagnement doivent porter essentiellement sur certains amendements réglementaires portant sur le code de déontologie, les lois régissant l’exercice de la médecine et l’instance ordinale.

Les ajustements doivent être en adéquation avec les règles cardinales d’éthique et de déontologie comme : le principe du consentement éclairé, le respect de la confidentialité, le respect du secret médical, la protection des données sensibles à caractère personnel, l’utilisation des moyens de communication sécurisée ainsi que le bon choix des sites d’hébergement des données de santé également le principe d’équité à l’accès aux soins, la lutte contre la publicité illégale….

Nous prônons également que ce virage numérique dans le domaine de la santé soit accompagné par une réflexion profonde sur l’opportunité de créer d’autres instances notamment :