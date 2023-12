Culture/Maroc : (Regards sur un monde incertain) de Driss GUERRAOUI

Résumé

La crise induite par la pandémie du Covid19, qui ravage indistinctement tous les continents depuis janvier 2020, a jeté un regard universel nouveau sur l’état du monde. Ce regard est porté par une conviction généralisée selon laquelle les sociétés humaines sont entrées dans une nouvelle ère, marquée par la montée des aléas et des risques majeurs de toute nature et à tous les niveaux de la vie sociale, économique et culturelle, menaçant la sécurité humaine globale et propulsant les économies et les sociétés du XXIe siècle dans l’incertain.

Le présent ouvrage tente de comprendre les mutations imposées par cette nouvelle réalité, de mettre en exergue les problématiques majeures de notre temps et d’apporter une contribution au débat mondial, africain et national sur les modèles de développement à bâtir afin de satisfaire les nouveaux besoins des populations et répondre aux défis et exigences du nouveau monde.

À propos de l’auteur

Biographie de Driss Guerraoui

Driss Guerraoui, né le 12 décembre 1952 à Kénitra, est un économiste marocain expert des questions sociales.

Il a été secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental du Maroc (CESE) du 21 février 2011 au 17 novembre 2018 et Président du Conseil de la Concurrence du 17 novembre 2018 au 22 mars 2021.

Il est économiste, Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, Président du Forum des Associations Africaines d’Intelligence Economique (FAAIE) et membre de l’Académie des Sciences du Portugal. Il est actuellement Président de l’Université Ouverte de Dakhla. En 2021, l’Académie de l’intelligence économique de France l’a désigné membre de son Collège des Emérites. Parmi ses ouvrages : L’Afrique des paradoxes (La Croisée des Chemins 2019), écrit avec Noureddinc Affaya, Les Nouveaux territoires économiques (La Croisée des Chemins 2017), avec Philippe Clerc et Xavier Richet, et Economie et sociétés du XXIe siècle (La Croisée des Chemins 2015).

Publications :